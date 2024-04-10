Bayramda eczaneler açık mı, kapalı mı 2024? Ramazan Bayramında hastaneler ve eczaneler çalışıyor mu?

Bayramda eczaneler açık mı, kapalı mı 2024? Ramazan Bayramında hastaneler ve eczaneler çalışıyor mu? soruları gündemde. Ramazan Bayramı bugün başladı ve vatandaşlar sağlık hizmetlerinin durumu hakkında bilgi almak için arayışa geçti. Bayramda, eczanelerin ve hastanelerin açık olup olmadığını merak ediliyor. Ramazan Bayramı süresince sağlık hizmetlerinden kesintisiz faydalanmak isteyenlerin, eczanelerin ve hastanelerin çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Peki, Bayramda eczaneler açık mı, kapalı mı 2024?

BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI 2024?

Ramazan Bayramı boyunca nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek. Bayram tatili sebebiyle nöbetçi eczaneler hizmete açık olacaktır. Vatandaşlar, bulundukları bölgedeki nöbetçi eczaneleri önceden kontrol etmelidir.

RAMAZAN BAYRAMINDA HASTANELER TATİL Mİ?

Hastaneler de Ramazan Bayramı süresince hizmetlerini sürdürecek. Acil servisler ve diğer acil durum birimleri bayram boyunca açık olacak. Ancak polikliniklerde ve randevulu muayene birimlerinde bayram tatili sebebiyle sınırlı hizmet verilebilir. Acil olmayan durumlar için önceden bilgi almak önemli.