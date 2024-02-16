Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman ödenecek ve maaş hesabına mı yatırılacak gibi soruların yanıtları turkiye.gov.tr üzerinden öğrenilebiliyor. Emekli maaşı hesaplama ve emekli bayram ikramiyesi ne kadar sorularına yanıt aranıyor. Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? Bayram ikramiyesi hangi tarihte, ayın kaçında ödenecek? Detaylar haberimizdedir…

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2024?

Emekliler, bayram ikramiyelerini genellikle bayram ayında aldıkları maaşlar ile birlikte alırlar. Ancak bazen bayrama denk gelen maaşlar, beklenenden daha erken bir tarihte ödenebilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı canlı yayında milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek müjdeyi verdi. Bakan Işıkhan "Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımları atmaya hazırız" dedi.

Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımlara atmaya hazırız. 950 bin EYT'li tekrar çalışma hayatına döndü. 2024'ün sonunda emekli sayısı 16 milyon 400 bin olacak."

BAYRAM İKRAMİYESİ SORGULAMA

Emekli bayram ikramiyesi miktarı ve ödeme tarihleri ile ilgili bilgilere erişmek için turkiye.gov.tr adresinde bulunan sorgulama ekranı kullanılabiliyor.