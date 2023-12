Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu Aşk-ı Memnu dizisindeki Bülent rolüyle hafızalara kazınan ve sonrasında Survivor'da mücadele eden Batuhan Karacakaya oldu. Survivor'da hakkının yenildiğinden bahseden Karacakaya "Acun ağabey parasını verdiği için herkese her şeyi söyleyebileceğini zannetti" diyerek tartışmanın fitilini ateşledi.

"SURVİVOR KATILMASAYDIM İÇİMDE UKTE KALIRDI"

"Survivor'a gitmeye nasıl karar verdin?" sorusu üzerine konuşan Batuhan Karacakaya "Survivor benim çocukluğumdan olan bir eksikliği tamamlayabileceğim yerdi. Ailecek izlediğimiz bir programdı ve her zaman imreniyordum. Gittiğim için pişman değilim, orada yaşadıklarım hayatıma tecrübe kattı. Katılmasaydım içimde ukte kalırdı. Survivor çok tehlikeli bir program. Çünkü orada gerçek seni tanıyorlar. Survivor'da açsın ve orada verdiğim tepkilerle yargılanıyorsun. Oradan güzel şekilde ayrıldım ve iyi ki de gittim. Yeni sezon için teklif aldım ama sonuca bağlanmadı. Çözülmesi gereken bazı problemler vardı. Ailemle keyif alarak benim yarıştığım Survivor bölümlerini izleyemiyoruz. İstenmeyen olaylar yaşandı. Hırsımdan dolayı kaybettiğim bir Survivor yoktu. Survivor'da her şey dozunda olmalı. Survivor'a gittiğim dönemler benim için çok güzeldi" dedi.

"SURVIVOR'A GİTMEMİ İSTEMEYEN MENAJERLERİMLE AYRILDIM"

Survivor'da yaşadığı haksızlıklardan ve annesinin paylaşımından dolayı tepki çektiğinden bahseden Karacakaya, sözlerine şöyle devam etti: "Survivor'ın hayatımda olumsuz etkileri oldu. Survivor'a gitmememi istemeyen menajerlerimle yollarımı ayırdım. Bir diziden başrol teklifi almıştım kabul etmeyerek gittim. İlk sene bir karambol oldum ve elendim. Elendikten sonra bana 'Takipçi kaybedersin sonra da unutulursun' denmişti. Ben elendikten sonra 500 bin kişi takip etmeye başladı. Acun Ilıcalı'nın açtığı canlı yayını 80 bin kişi izlerken benim yayınımı 120 bin kişi izliyordu."

"ACUN AĞABEY PARASINI VERDİĞİ İÇİN HERKESE HER ŞEYİ SÖYLEYEBİLECEĞİNİ ZANNEDİYOR"

"Annem ben elendikten sonra her annenin yaptığı gibi 'Oğluma haksızlık yapıldı' dedi. Ben annemin bunu yazdığını bilmiyordum. Acun abi sonrasında bizim olmadığımız bir yerde yayına çıkıp 'Annesi yediremedi, Batuhan zaten şampiyon olmayacaktı. Oy almadı ki, şampiyon olma ihtimali yoktu' dedi. Ben Survivor'ı sportif mücadelemi gösterdiğim bir yarışma olarak kapatmak isterken annemle olan polemikle anılmaya başlandım. Oraya para için gidene saygım sonsuz. Benim yolumda para, ün ve şöhret ön planda değildi. Beni zaten Aşk-ı Memnu'dan dolayı dünya tanıyordu. Ben yarışma esnasında kaç kez sakatlandım ve devam ettim. Serçe parmağım kırık ve kapatamıyorum bile. Acun ağabey parasını verdiği için herkese her şeyi söyleyebileceğini zannetti. Söylüyor da... Annem için de aynısını düşündü. Orada olduğum için ve emeğimden dolayı para aldım."

"ACUN ILICALI ANNEMDEN ÖZÜR DİLEYECEĞİNİ SÖYLEDİ ANCAK DİLEMEDİ"

"Ben yarışma bittikten sonra bölümler izlemek yerine insanlardan 'Acun'un annene söylediklerini unutma' diyerek tepki alıyorum. Sokakta 10 kişiden 7'si beni gördüğünde 'Senin hakkını yediler' diyor. Hadi ben olayın içindeyim diye yanlış gördüm, annem ve beni sevenler de öyle gördüm diyelim ama bu halk da mı öyle gördü? Bu hak yenme muhabbeti nereden çıkıyor? Acun ağabey için emeğin bir önemi yok. 'Batuhan oy almadı ki' dedi, buna inanamadım. Nisa'nın aldığı oyu aklamak için benim oy almadığımı söyledi. Ben büyük oylamada 2. olmuşum zaten. Ben yarışmada koşmaktan başka size ne yaptım? Annemle olan konuşmayı halletmek için yanına gittik. Acun Ilıcalı, anneme söyledikleri için kamuoyunda özür dileyeceğinin garantisini verdi ama dilemedi. Ben bu yüzden Survivor All Star teklifini kabul etmedim. Bana söylenen lafı yerim ama anneme haksızlık yapıldı. Yapım ekibiyle 1 saat toplantı yaptık ve içimdeki her şeyi söyledim. Acun Ilıcalı'ya kendimi her fırsatta hatırlattım ama özür dilemedi. Ben şu an Survivor'da annesine laf edilen biri olarak laf yiyorum."