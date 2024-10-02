Başakşehir Rapid Wien hangi kanalda? Başakşehir Rapid Wien maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Başakşehir Rapid Wien maçı hangi kanalda? Başakşehir Rapid Wien Konferans Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Başakşehir Rapid Wien maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Başakşehir Rapid Wien maçını hangi kanal veriyor? İşte Başakşehir Rapid Wien maçı yayın bilgisi haberimizde...

BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Rapid Wien maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Başakşehir Rapid Wien maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için TRT 1 güncel frekans bilgilerine ayarlamanız gerekmektedir.

BAŞAKŞEHİR RAPİD WİEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Başakşehir Rapid Wien maçı bu akşam saat 17.30'da başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

BAŞAKŞEHİR RAPİD WİEN İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Başakşehir Rapid Wien maçı 11'leri henüz belli olmadı. 11'ler belli olunca haberimizde yer alacaktır.

BAŞAKŞEHİR RAPİD WİEN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Başakşehir Rapid Wien maçı, İstanbul'da, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.