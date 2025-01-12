Başakşehir Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Başakşehir Galatasaray maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN

Başakşehir Galatasaray maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Başakşehir Galatasaray maçını Bein Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ?

Başakşehir Galatasaray maçı henüz başlamadı.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Galatasaray maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Başakşehir Galatasaray maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Başakşehir Galatasaray maçını şifresiz izleyebilecekler.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAYMAÇI SAAT KAÇTA?

Başakşehir Galatasaray maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Muhtemel 11'ler:

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Hamza, Opoku, Lima, Onur, Kemen, Figueiredo, Deniz, Davidson, Piatek

Galatasaray: Muslera, Kaan-Sanchez-Abdulkerim-Jakobs, Torreira-Kerem, Yunus-Mertens-Barış, Osimhen