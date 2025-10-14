Barış Alper Yılmaz neden yok, Barış Alper Yılmaz yedek mi (Türkiye Gürcistan)?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun dördüncü hafta mücadelesinde milliler, Kocaeli'de Gürcistan'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Dev maç öncesi açıklanan ilk 11 listesinde Barış Alper Yılmaz'ın adının yer almaması dikkat çekti. Bu durum, futbolseverlerin akıllarına "Barış Alper neden yok, yedek mi kaldı?" sorularını getirdi. Barış Alper Yılmaz neden yok, Barış Alper Yılmaz yedek mi?

BARIŞ ALPER YILMAZ NEDEN YOK?

A Milli Takım'ın genç ve dinamik oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Gürcistan karşılaşmasında ilk 11'de görev almadı. Ancak futbolcu tamamen kadro dışında değil; yedek kulübesinde yer alıyor. Teknik direktörün maç stratejisine göre, Barış Alper'in oyuna ilerleyen dakikalarda dahil edilmesi planlanıyor. Oyuna girip girmeyeceği ise karşılaşmanın gidişatına bağlı olarak netlik kazanacak.

TAKIMLARIN İLK 11'LERİ

Türkiye : Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Eren, Hakan, İsmail, Yunus, Arda, Kenan, Kerem

Gürcistan : Mamardashvili, Kakabadze, Lochoshvili, Goglichidze, Gocholeishvili, Kiteishvili, Mekvabishvili, Kochorashvili, Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki dördüncü mücadelesinde Türkiye, Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Dev mücadele TV8 ve Exxen platformlarından canlı olarak yayınlanacak.

TV8 CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Futbolseverler, Türkiye-Gürcistan maçını TV8 ekranlarından şifresiz şekilde izleyebilecek. TV8 kanalı şu platformlarda yer alıyor:

• Digiturk: 28. kanal

• D-Smart: 28. kanal

• Kablo TV: 34. kanal

• Tivibu: 31. kanal

• Turkcell TV+: 29. kanal

• Vodafone TV: 28. kanal

Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de ücretsiz erişim sağlanabiliyor.

EXXEN CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Maçı Exxen platformu üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, Türksat uydusu veya internet aracılığıyla şifreli yayın üzerinden karşılaşmayı takip edebilecekler.

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye ile Gürcistan arasındaki mücadele, 14 Ekim Salı günü oynanacak.

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik karşılaşma 21.45'te başlayacak.

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ile Gürcistan, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu kapsamındaki bu önemli mücadelede Kocaeli Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.