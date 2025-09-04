Barış Alper Yılmaz neden kırmızı kart gördü, kart doğru mu (Gürcistan Türkiye)?

İkinci yarının başında oyuna dahil olan Barış Alper Yılmaz, yalnızca birkaç dakika sahada kalabildi. 67. dakikada oyuna giren genç futbolcu, 71. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını eksik bıraktı. Peki, Barış Alper'in oyundan atılmasına neden olan pozisyon neydi ve hakemin kararı doğru muydu?

BARIŞ ALPER YILMAZ NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda deplasmanda Gürcistan ile karşılaştı. Karşılaşmada milliler, gördükleri kırmızı kart sonrası sahada 10 kişiyle mücadele etmek zorunda kaldı.

Barış Alper Yılmaz, rakibinin ayak bileğine yaptığı sert müdahale sonucu kırmızı kart gördü.

İSPANYA MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Barış Alper Yılmaz'ın oyundan atılması, milli takımın önümüzdeki kritik İspanya karşılaşması öncesinde önemli bir kayıp yaşamasına neden oldu. Bu durum, teknik ekibin kadro planlamasını da zorlaştırdı.

SERT MÜDAHALE SONRASI KIRMIZI KART

