Barış Alper Yılmaz, son dönemde gösterdiği performansla dikkat çeken bir oyuncu olarak milli takımın hücum gücünde önemli bir rol üstlenmişti. Bu akşam oynanacak olan İzlanda- Türkiye maçında Barış Alper Yılmaz'ın oynayıp oynamayacağı futbol severler tarafından merak ediliyor. Peki, Barış Alper neden yok? İzlanda- Türkiye maçında Barış Alper Yılmaz neden oynamıyor?

BARIŞ ALPER NEDEN YOK?

Karadağ karşılaşmasında sağ arka adalesinden sakatlanan Barış Alper Yılmaz ile kart cezalısı Kaan Ayhan, bu mücadelede forma giyemeyecek.

MONTELLO NE DEDİ?

Montella, "Yarın için kadroda rotasyon düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Ben de bu konuyu düşünüyorum, kadroda düşündüğümden daha az değişiklik olabilir. Son bir antrenmanımız daha var Yarın son kararımızı vereceğiz." yanıtını verdi.

İZLANDA- TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında bugün deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

İZLANDA- TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başkent Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma TV8'den canlı olarak yayınlanacak.