Peş peşe 47 deprem yaşanan Kütahya için ürküten uyarı: Fırtına yaşanabilir

Peş peşe 47 deprem sonrası profesörden gece uyutmayacak sözler
Vatandaş, elektrik faturasındaki detaya isyan etti: Neyin indirimi bu?

Elektrik faturasındaki detay vatandaşı isyan ettirdi
Bülent Uygun'un acı günü! Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti

Bülent Uygun'un acı günü! Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti
Sırrı Süreyya Önder'den günler sonra haber var

Sırrı Süreyya Önder'den günler sonra haber var: Kurtulma ihtimali...

Barcelona-Real Madrid İspanya Kral Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona-Real Madrid İspanya Kral Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Futbolseverlerin merakla beklediği dev El Clásico kapıda! "Barcelona-Real Madrid İspanya Kral Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu, arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İki ezeli rakip, bu kez Kral Kupası'nı müzesine götürmek için sahaya çıkıyor.

"Barcelona- Real Madrid İspanya Kral Kupası final maçı ne zaman?" sorusunun yanıtı belli oldu. 26 Nisan 2025 Cumartesi akşamı oynanacak olan bu unutulmaz final, İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadyumu'nda gerçekleşecek. Peki, Barcelona-Real Madrid final maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte dev karşılaşma öncesinde bilinmesi gereken tüm detaylar…

BARCELONA REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

Maç 26 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 23:00'te (TSİ) başlayacak.

BARCELONA REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Final mücadelesi, Türkiye'de Tivibu Spor 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

Barcelona-Real Madrid İspanya Kral Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona : Szczesny, Araujo, Martinez, Garcia, Fort Garcia, Gavi, Pedri, Yamal, Olmo, Fati, Torres

Real Madrid: Courtois, Raul, Alaba, Garcia, Vazquez, Arda Güler, Tchouameni, Valverde, Diaz, Vinicius, Endrick

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.