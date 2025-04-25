Barcelona-Real Madrid İspanya Kral Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Futbolseverlerin merakla beklediği dev El Clásico kapıda! "Barcelona-Real Madrid İspanya Kral Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu, arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İki ezeli rakip, bu kez Kral Kupası'nı müzesine götürmek için sahaya çıkıyor.
"Barcelona- Real Madrid İspanya Kral Kupası final maçı ne zaman?" sorusunun yanıtı belli oldu. 26 Nisan 2025 Cumartesi akşamı oynanacak olan bu unutulmaz final, İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadyumu'nda gerçekleşecek. Peki, Barcelona-Real Madrid final maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte dev karşılaşma öncesinde bilinmesi gereken tüm detaylar…
BARCELONA REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?
Maç 26 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 23:00'te (TSİ) başlayacak.
BARCELONA REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
Final mücadelesi, Türkiye'de Tivibu Spor 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.
MUHTEMEL 11'LER
Barcelona : Szczesny, Araujo, Martinez, Garcia, Fort Garcia, Gavi, Pedri, Yamal, Olmo, Fati, Torres
Real Madrid: Courtois, Raul, Alaba, Garcia, Vazquez, Arda Güler, Tchouameni, Valverde, Diaz, Vinicius, Endrick