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Baraj Doluluk Oranları! İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç 2024? 12 Şubat 2024 barajların doluluk seviyesi nasıl?

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BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 10 Şubat 2024 Cumartesi bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

Baraj Doluluk Oranları! İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç 2024? 12 Şubat 2024 barajların doluluk seviyesi nasıl?

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 12 Şubat 2024 Cumartesi bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

Baraj Doluluk Oranları! İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç 2024? 12 Şubat 2024 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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