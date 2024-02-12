Baraj Doluluk Oranları! İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç 2024? 12 Şubat 2024 barajların doluluk seviyesi nasıl?

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BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 10 Şubat 2024 Cumartesi bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 12 Şubat 2024 Cumartesi bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle: