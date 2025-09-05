Banka SMS göndermeye başladı! Milyonlarca kişinin IBAN numarası değişiyor

QNB Finansbank çatısı altında faaliyet gösteren Enpara.com, QNB Group'un yeni iştiraki Enpara Bank A.Ş.'ye devrediliyor. Bu önemli dönüşümle birlikte hesap numaraları korunacak ancak IBAN numaraları değişecek. 12 Eylül'de başlayacak geçiş, 26 Eylül'de ikinci aşama ile devam edecek ve gerekirse 10 Ekim 2025'e kadar tamamlanacak.

MÜŞTERİLERİNE SMS GÖNDERMEYE BAŞLADI

Banka, sürecin başlamasına 1 hafta kala müşterilerine SMS gönderdi. Mesajda, IBAN değişikliğinin yasal zorunluluk olduğu belirtilirken, eski IBAN'lara gelecek EFT ve SWIFT transferlerinin 90 gün boyunca otomatik olarak yeni hesaplara aktarılacağı bildirildi. Ancak bunun için müşterilerin Enpara Cep Şubesi veya internet şubesine giriş yaparak yönlendirme talimatı vermesi gerekiyor. Talimat verilmezse, eski IBAN'a yapılan transferlerin otomatik aktarımı gerçekleşmeyecek.

ÜRÜN VE HİZMETLERDE DEĞİŞİKLİK YOK

Enpara Bank, "masrafsız ve avantajlı bankacılık" anlayışını sürdürecek.

- EFT, FAST ve havale işlemleri ücretsiz kalacak.

- Enpara kredi kartı aidatsız olarak devam edecek.

- QNB Group desteğiyle "mevduat bankası" lisansı kullanılacak.

- Kartlar ve cep şubesi aynı şekilde kullanılacak

- Mevcut banka, kredi ve sanal kartlar aynı numara ve şifre ile kullanılmaya devam edecek.

- Cep şubesi "Enpara Cep Şubesi" adıyla güncellenecek, girişler yine mevcut şifre ile yapılacak.

- Enpara.com kredi kartı, QNB üye işyerlerinde taksitli alışverişlerde geçerli olacak.

"ÜÇ BANKA, TEK ATM" UYGULAMASI BİTİYOR

Mevcut kampanyalar devam edecek ancak "Üç banka, tek ATM" uygulaması sona erecek. Bundan sonra müşteriler yalnızca QNB ATM'lerini ücretsiz kullanabilecek.

GECE SAATLERİNDE PLANLI KESİNTİLER OLACAK

Geçiş sırasında sistemler arasında veri aktarımı yapılacağı için gece saatlerinde planlı kesintiler yaşanabilecek. Banka, müşterilerini bu kesintilerden önce bilgilendirecek.

YENİ IBAN NUMARALARI İÇİN HAZIRLIK ZAMANI

Milyonlarca Enpara kullanıcısı için yeni dönemin başlamasına sayılı günler kaldı. Hesap numaraları değişmeyecek olsa da IBAN bilgileri güncelleneceği için müşterilerin yeni numaraları düzenli para gönderen kişilerle paylaşmaları gerekiyor.