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BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ: Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, Halkbank, Akbank...

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Bankaların çalışma saatleri hakkında bilgi arayan vatandaşlar için Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, Halkbank ve Akbank'ın açılış ve kapanış saatleri açıklandı. Bankalar genellikle sabah saatlerinde hizmet vermeye başlar ve akşam üzeri kapanıyor. Peki, Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri de bankaların açılış saatleri. Bankalar ne zaman açılıyor? Maaş çekmek, havale, EFT, döviz alım-satım gibi işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, gün içinde bu hizmetlerden faydalanabilmek için bankaların çalışma saatlerini araştırıyor. Bankalar ne zaman kapanıyor? Vatandaşlar bu bağlamda sıkça "Bankalar saat kaçta açılıyor? Bankalar kaçta kapanıyor? Bankaların çalışma saatleri nedir?" gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Vakıf Bank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Halkbank Çalışma Saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ: Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, Halkbank, Akbank...

YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

QNB Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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