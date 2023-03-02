Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray için İtalyan basını, Mario Balotelli iddiasında bulundu. Peki, Balotelli Galatasaray'a mı geliyor? Galatasaray Balotelli yi mi alacak?

Adana Demirspor'dan sezon başında Sion'a transfer olan Mario Balotelli için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edildi. İsviçre'den ayrılmak isteyen futbolcuyu sarı-kırmızılıların, Bafetimbi Gomis'in yerine transfer edebileceği konuşuluyor.Balotelli Galatasaray'a mı geliyor? Galatasaray Balotelli yi mi alacak?

BALOTELLİ GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Calciostyle'ın haberine göre, Galatasaray, Sion'dan ayrılmak isteyen Mario Balotelli'ye talip oldu. Sarı-kırmızılıların bu transferi takımdan ayrılması gündemde olan Bafetimbi Gomis'in yerine düşündüğü belirtildi.

Manchester City, Milan ve Inter gibi dünya devlerinin formasını giyen Mario Balotelli, Süper Lig'de de Adana Demirspor forması giymişti. Mavi Şimşekler'de 35 maçta sahaya çıkan İtalyan golcü, 19 gol attı.