Ballon d'Or ne zaman veriliyor 2025? Ballon d'Or adayları ne zaman açıklanacak?

FIFA ve France Football iş birliğiyle düzenlenen Ballon d'Or ödülleri, yıl boyunca sergiledikleri performansla öne çıkan futbolcular arasında veriliyor. Ballon d'Or 2025 ne zaman verilecek sorusu, özellikle Lionel Messi, Kylian Mbappe, Jude Bellingham gibi yıldız isimlerin performansları göz önüne alındığında daha da önem kazanıyor. Peki, 2025 Ballon d'Or ödül töreni hangi tarihte yapılacak? Adaylar ne zaman açıklanacak? İşte Ballon d'Or 2025 ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

BALLON D'OR NE ZAMAN VERİLİYOR?

Ballon d'Or 2025 ne zaman veriliyor sorusuna yanıt arayanlar için resmi açıklamalar geldi. Bu yılki Ballon d'Or ödül töreni, 22 Eylül 2025 Pazartesi günü düzenlenecek. Tören, daha önceki yıllarda olduğu gibi Fransa'nın başkenti Paris'teki Théâtre du Châtelet sahnesinde gerçekleştirilecek.

2025 Ballon d'Or

BALLON D'OR ADAYLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2025 Ballon d'Or adayları ise 7 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, 1 Ağustos 2024 ile 31 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki futbol sezonundaki performanslarına göre değerlendirilecek. Bu da yaz transfer döneminin sonuna kadar olan tüm performansların dikkate alınacağı anlamına geliyor.

Ballon d'Or, 1956'dan bu yana her yıl "dünyanın en iyi futbolcusuna" verilen prestijli bir ödül olarak tanınıyor. İlk kazanan, İngiliz oyuncu Stanley Matthews olmuştu (1956).

Çoğunlukla Ödül Alan Efsane İsimler

Lionel Messi, tam 8 kez Ballon d'Or ödülünü alarak tarihte en fazla kazanan oyuncu oldu.

Cristiano Ronaldo, 5 kez ödül kazanarak onu takip ediyor.

Üçer kez kazananlar arasında Johan Cruyff, Michel Platini ve Marco van Basten yer alıyor.

Lev Yashin, ödülü kazanan tek kaleci olarak dikkat çekiyor (1963 yılında).

Kökten Önemli Tarihsel Kazananlar

İşte bazı dönüm noktası isimler ve kazandıkları yıllar:

Alfredo Di Stefano (1957, 1959)

Raymond Kopa (1958)

George Best, Bobby Charlton, Eusébio, Gerd Müller, Franz Beckenbauer gibi Yeşilçam'ın efsaneleriyle günümüz yıldızlarına kadar uzanan geniş bir liste:

Johan Cruyff (1971–74 arası dört kez), Michel Platini (1983–85 arası üç kez), Ronaldo (Brezilya) (1997, 2002) gibi isimler öne çıkıyor.

En Güncel Kazanan

2023: Lionel Messi (Argentine – PSG)

2024: Rodri (İspanya – Manchester City) baskın performansıyla kazanan oldu