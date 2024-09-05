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Ballon d'Or aday olan Türk futbolcular kimler?

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Ballon d'Or aday olan Türk futbolcular! Dünya futbolunun en prestijli ödüllerinden biri olan Ballon d'Or, her yıl dünya çapında en iyi futbolcuya verilen bir ödül olarak tanınıyor. 1956 yılından bu yana France Football dergisi tarafından verilen bu ödül, futbol dünyasının en büyük yeteneklerini onurlandırıyor. Türkiye'den de bu prestijli ödül için aday gösterilen futbolcular, ülkelerinin futbol tarihine adlarını altın harflerle yazdırmayı başardılar. İşte Ballon d'Or aday olan Türkler!

Ballon d'Or aday olan Türk futbolcular kimler? Dünya futbolunun en prestijli ödüllerinden biri olan Ballon d'Or, her yıl dünya çapında en iyi futbolcuya verilen bir ödül olarak tanınıyor. 1956 yılından bu yana France Football dergisi tarafından verilen bu ödül, futbol dünyasının en büyük yeteneklerini onurlandırıyor. Türkiye'den de bu prestijli ödül için aday gösterilen futbolcular, ülkelerinin futbol tarihine adlarını altın harflerle yazdırmayı başardılar. İşte Ballon d'Or aday olan Türkler haberimizde...

BALLON D'OR ADAY OLAN TÜRK FUTBOLCULAR

  • Metin Oktay
  • Ali Kemal Denizci
  • Tanju Çolak
  • Hakan Şükür
  • Yıldıray Baştürk
  • Hasan Şaş
  • Nihat Kahveci
  • Hakan Çalhanoğlu

2024 BALLON D'OR ADAYLARI

Toni Kroos (Real Madrid)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Mats Hummels (Borussia Dortmund/Roma)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Martin Odegaard (Arsenal)

Dani Olmo (RB Leipzig/Barcelona)

Rodri (Manchester City)

Harry Kane (Bayern Münih)

Declan Rice (Arsenal)

Vitinha (PSG)

Cole Palmer (Chelsea)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Ruben Dias (Manchester City)

Phil Foden (Manchester City)

Federico Valverde (Real Madrid)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Artem Dovbyk (Girona/Roma)

Erling Haaland (Manchester City)

Nico Williams (Athletic Bilbao)

Dani Carvajal (Real Madrid)

Lamine Yamal (Barcelona)

Bukayo Saka (Arsenal)

Hakan Çalhanoğlu (Inter)

William Saliba (Arsenal)

Kylian Mbappe (PSG/Real Madrid)

Lautaro Martinez (Inter)

Ademola Lookman (Atalanta)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

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