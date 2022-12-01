Balkan Ninnisi yok mu, neden yok? 1 Aralık Bu akşam Balkan Ninnisi dizisi var mı, yok mu, niye yok? Dizi neden başlamadı?
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TRT 1'in sevilen dizisi Balkan Ninnisi bugün TRT 1 yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Balkan Ninnisi yok mu, neden yok? 1 Aralık Bu akşam Balkan Ninnisi dizisi var mı, yok mu, niye yok? Dizi neden başlamadı? merak etti. Peki, Balkan Ninnisi bugün yok mu, niye yok? Balkan Ninnisi neden başlamadı? Balkan Ninnisi saat kaçta? Balkan Ninnisi bu hafta var mı, yok mu? Balkan Ninnisi yeni bölüm haftaya mı? İşte detaylar...
Balkan Ninnisi bu hafta yok mu? Balkan Ninnisi yeni bölüm ne zaman? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Balkan Ninnisi, ilk bölümü 21 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan Türk yapımı aile ve romantik türdeki televizyon dizisi. Balkan Ninnisi yok mu, neden yok? 1 Aralık Bu akşam Balkan Ninnisi dizisi var mı, yok mu, niye yok? Dizi neden başlamadı? Peki, Balkan Ninnisi yeni bölümü hangi gün, haftaya mı yayınlanacak? Ayrıntılar sizlerle...
Balkan Ninnisi her Perşembe günü saat 20:00 'da TRT 1'de yayınlanıyor. Fakat Dünya Kupası maçları nedeniyle geçtiğimiz hafta ve bu hafta yeni bölümü olmayacak. Dizinin haftaya 8 Aralık tarihinde yayınlanması bekleniyor.
Balkan Ninnisi, 2022 Dünya Kupası maçlarından dolayı bu hafta ekranlara gelmeyecek. Twitter'dan yapılan paylaşıma göre dizinin yeni bölümü 8 Aralık Perşembe yayınlanacak.
Twitter paylaşımı şöyle:
"#BalkanNinnisi yeni bölümleriyle 8 Aralık perşembe 20.00'de #TRT1'de"
Dizinin yeni bölümü 1 Aralık değil 8 Aralık'ta ekranlarda olacak. Dizi bu hafta maçlardan dolayı yok.
Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geçen imkânsız bir aşk hikayesini anlatan "Balkan Ninnisi" yakında TRT 1 ekranlarına gelecek.
Farklı milletlere mensup iki gencin imkânsız aşkı…
"Balkan Ninnisi", tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.
Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıtacak "Balkan Ninnisi"nin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca üstleniyor.
Erdal Özyağcılar : Süleyman
Özlem Türkad : Neriman
Emre Bey : Ertan
Gözde Çığacı : Gülsüm
Hakan Boyav : Daniel
Deniz Gürkan : Gülbahar
Erman Saban : Hayati
Sarp Bozkurt : Arif
Süleyman Kara : Mustafa
Mustafa Jašar
Kaan Turgut : Pavel
Bedija Begovska
Elyesa Kaso