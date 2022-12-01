TRT 1'in sevilen dizisi Balkan Ninnisi bugün TRT 1 yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Balkan Ninnisi yok mu, neden yok? 1 Aralık Bu akşam Balkan Ninnisi dizisi var mı, yok mu, niye yok? Dizi neden başlamadı? merak etti. Peki, Balkan Ninnisi bugün yok mu, niye yok? Balkan Ninnisi neden başlamadı? Balkan Ninnisi saat kaçta? Balkan Ninnisi bu hafta var mı, yok mu? Balkan Ninnisi yeni bölüm haftaya mı? İşte detaylar...

Balkan Ninnisi bu hafta yok mu? Balkan Ninnisi yeni bölüm ne zaman? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Balkan Ninnisi, ilk bölümü 21 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan Türk yapımı aile ve romantik türdeki televizyon dizisi. Balkan Ninnisi yok mu, neden yok? 1 Aralık Bu akşam Balkan Ninnisi dizisi var mı, yok mu, niye yok? Dizi neden başlamadı? Peki, Balkan Ninnisi yeni bölümü hangi gün, haftaya mı yayınlanacak? Ayrıntılar sizlerle...

BALKAN NİNNİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Balkan Ninnisi her Perşembe günü saat 20:00 'da TRT 1'de yayınlanıyor. Fakat Dünya Kupası maçları nedeniyle geçtiğimiz hafta ve bu hafta yeni bölümü olmayacak. Dizinin haftaya 8 Aralık tarihinde yayınlanması bekleniyor.

BALKAN NİNNİSİ YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Balkan Ninnisi, 2022 Dünya Kupası maçlarından dolayı bu hafta ekranlara gelmeyecek. Twitter'dan yapılan paylaşıma göre dizinin yeni bölümü 8 Aralık Perşembe yayınlanacak.

Twitter paylaşımı şöyle:

"#BalkanNinnisi yeni bölümleriyle 8 Aralık perşembe 20.00'de #TRT1'de"

BALKAN NİNNİSİ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümü 1 Aralık değil 8 Aralık'ta ekranlarda olacak. Dizi bu hafta maçlardan dolayı yok.

BALKAN NİNNİSİ KONUSU NE?

Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geçen imkânsız bir aşk hikayesini anlatan "Balkan Ninnisi" yakında TRT 1 ekranlarına gelecek.

Farklı milletlere mensup iki gencin imkânsız aşkı…

"Balkan Ninnisi", tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.

Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıtacak "Balkan Ninnisi"nin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca üstleniyor.

BALKAN NİNNİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Erdal Özyağcılar : Süleyman

Özlem Türkad : Neriman

Emre Bey : Ertan

Gözde Çığacı : Gülsüm

Hakan Boyav : Daniel

Deniz Gürkan : Gülbahar

Erman Saban : Hayati

Sarp Bozkurt : Arif

Süleyman Kara : Mustafa

Mustafa Jašar

Kaan Turgut : Pavel

Bedija Begovska

Elyesa Kaso