Balkan Ninnisi nerede çekiliyor? Hangi ülke, il ve ilçede çekiliyor? Balkan Ninnisi dizi çekimleri nerede yapıldı? Dizi Makedonya Üsküp'te mi çekildi? - Haberler

Balkan Ninnisi, Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Erdal Özyağcılar ve Özlem Türkad yer almaktadır. Balkan Ninnisi nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Balkan Ninnisi dizi çekimleri nerede yapıldı? Balkan Ninnisi hangi ülkede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı? Dizi Makedonya'da mı çekiliyor?

BALKAN NİNNİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

TRT 1'in yaz sezonunda ekrana getireceği iddialı yapımı "Balkan Ninnisi"nin ilk tanıtımı yayınlandı. Çekimlerine geçtiğimiz hafta Üsküp'te başlanan dizinin ilk tanıtımı büyük ilgi gördü.

Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geçen imkânsız bir aşk hikayesini anlatan "Balkan Ninnisi" yakında TRT 1 ekranlarına gelecek.

BALKAN NİNNİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Balkan Ninnisi dizisi yakında TRT 1'de başlayacak.

BALKAN NİNNİSİ KONUSU NE?

Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geçen imkânsız bir aşk hikayesini anlatan "Balkan Ninnisi" yakında TRT 1 ekranlarına gelecek.

BALKAN NİNNİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Erdal Özyağcılar : Süleyman

Özlem Türkad : Neriman

Emre Bey : Ertan

Gözde Çığacı : Gülsüm

Hakan Boyav : Daniel

Deniz Gürkan : Gülbahar

Erman Saban : Hayati

Sarp Bozkurt : Arif

Süleyman Kara : Mustafa

Mustafa Jašar

Kaan Turgut : Pavel

Bedija Begovska

Elyesa Kaso

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