Balkan Ninnisi 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Balkan Ninnisi 8. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Balkan Ninnisi son bölümde neler oldu?
TRT 1'in yeni dizisi Balkan Ninnisi bugün 7. bölümüyle ekranlara geldi. 7. bölümünün ardından izleyiciler Balkan Ninnisi 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Balkan Ninnisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? merak ediyor. İşte detaylar...
Balkan Ninnisi, Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Merih Öztürk ve Emre Bey yer almaktadır. Balkan Ninnisi 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Balkan Ninnisi 8. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Balkan Ninnisi son bölümde neler oldu?
Balkan Ninnisi 7. bölümünün ardından 8. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı.
BALKAN NİNNİSİ 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geçen imkânsız bir aşk hikayesini anlatan "Balkan Ninnisi" yakında TRT 1 ekranlarına gelecek.
Farklı milletlere mensup iki gencin imkânsız aşkı…
"Balkan Ninnisi", tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.
Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıtacak "Balkan Ninnisi"nin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca üstleniyor.
Jovanka ve Ertan'ın sırrının ortaya çıkması ile birlikte, konak savaş alanına döner. Dizi işinin olmaması herkesin umudunu kırar. Dizi işinin olmamasına Ertan'ın sebep olması Süleyman'ı çileden çıkarır. Süleyman, konağı büyük bir öfkeyle terk eder. 'Romeo ve Juliet' oyununu çocuklara öğreten Jovanka ve Ertan hakkında yapılan yalan haber, yine büyük tartışmalara sebep olsa da, Arif tiyatro işini halledip Mert'i mutlu ettiği için çok memnundur. Bu yalan haberi duyan Süleyman ise gerçek olduğuna inanıp, konaktakilerin başına bela olacak bir sürpriz misafirle birlikte geri döner. Dayısına kendisini affettirmek isteyen Ertan, çareyi radyoyu büyütmekte arar. Ertan dayısının itibarını yeniden kazanması için radyoda özel bir yayın yapar.
Erdal Özyağcılar : Süleyman
Özlem Türkad : Neriman
Merih Öztürk : Jovanka
Emre Bey : Ertan
Gözde Çığacı : Gülsüm
Hakan Boyav : Daniel
Suzana Akbelge
Deniz Gürkan : Gülbahar
Erman Saban : Hayati
Sarp Bozkurt : Arif
Süleyman Kara : Mustafa
Mustafa Jašar
Kaan Turgut : Pavel
Bedija Begovska
Elyesa Kaso
Can Kolukısa
Filiz Ahmet
Slagana Vujosevic