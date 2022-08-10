TRT 1'in yeni dizisi Balkan Ninnisi bugün 7. bölümüyle ekranlara geldi. 7. bölümünün ardından izleyiciler Balkan Ninnisi 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Balkan Ninnisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? merak ediyor. İşte detaylar...

Balkan Ninnisi, Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Merih Öztürk ve Emre Bey yer almaktadır. Balkan Ninnisi 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Balkan Ninnisi 8. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Balkan Ninnisi son bölümde neler oldu?

BALKAN NİNNİSİ 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Balkan Ninnisi 7. bölümünün ardından 8. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı.

BALKAN NİNNİSİ 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

BALKAN NİNNİSİ KONUSU NE?

Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geçen imkânsız bir aşk hikayesini anlatan "Balkan Ninnisi" yakında TRT 1 ekranlarına gelecek.

Farklı milletlere mensup iki gencin imkânsız aşkı…

"Balkan Ninnisi", tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.

Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıtacak "Balkan Ninnisi"nin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca üstleniyor.

BALKAN NİNNİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Jovanka ve Ertan'ın sırrının ortaya çıkması ile birlikte, konak savaş alanına döner. Dizi işinin olmaması herkesin umudunu kırar. Dizi işinin olmamasına Ertan'ın sebep olması Süleyman'ı çileden çıkarır. Süleyman, konağı büyük bir öfkeyle terk eder. 'Romeo ve Juliet' oyununu çocuklara öğreten Jovanka ve Ertan hakkında yapılan yalan haber, yine büyük tartışmalara sebep olsa da, Arif tiyatro işini halledip Mert'i mutlu ettiği için çok memnundur. Bu yalan haberi duyan Süleyman ise gerçek olduğuna inanıp, konaktakilerin başına bela olacak bir sürpriz misafirle birlikte geri döner. Dayısına kendisini affettirmek isteyen Ertan, çareyi radyoyu büyütmekte arar. Ertan dayısının itibarını yeniden kazanması için radyoda özel bir yayın yapar.

BALKAN NİNNİSİ OYUNCU KADROSU

Erdal Özyağcılar : Süleyman

Özlem Türkad : Neriman

Merih Öztürk : Jovanka

Emre Bey : Ertan

Gözde Çığacı : Gülsüm

Hakan Boyav : Daniel

Suzana Akbelge

Deniz Gürkan : Gülbahar

Erman Saban : Hayati

Sarp Bozkurt : Arif

Süleyman Kara : Mustafa

Mustafa Jašar

Kaan Turgut : Pavel

Bedija Begovska

Elyesa Kaso

Can Kolukısa

Filiz Ahmet

Slagana Vujosevic