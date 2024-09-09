Balık sezonunun başlangıcı ve avlanma düzenlemeleri hakkında en güncel bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ve yerel balıkçılık kooperatiflerinin duyurularında yer alıyor. Balık sezonunun başlayıp başlamadığı merak ediliyor. Birçok kişi 2024- 2025 balık fiyatlarını araştırıyor. Peki, Balık sezonu ne zaman açılıyor? Balık fiyatları düşecek mi? İşte detaylar...

BALIK SEZONU BAŞLADI MI?

1 Eylül 2024 itibarıyla Marmara, Karadeniz ve Ege bölgelerinde av yasağının kalkmasıyla tezgahlarda balık bolluğu yaşanmakta ve fiyatlarda düşüş gözlemlenmektedir. Mersin'de balık fiyatlarında yüzde 30-40 oranında bir düşüş yaşanırken, bu oranın 15 Eylül'de Akdeniz'deki av yasağının sona ermesiyle yüzde 60-70 seviyelerine çıkması beklenmektedir. Bu durum, balık sezonunun açılmasıyla birlikte tüketicilere daha uygun fiyatlarla balık alma fırsatı sunacak.

BALIK SEZONU NE ZAMAN AÇILIYOR?

Balık sezonu, Türkiye'de genellikle her yıl 1 Eylül tarihinde açılır. Bu tarihte denizlerde avlanma yasağı sona erer ve balıkçılar avlanmaya başlayabilir.

2024- 2025 BALIK FİYATLARI NE KADAR?

Ortahisar ilçesinin Moloz mevkiindeki balıkçı tezgahlarında tanesi 40 ile 75 lira arasında satılan palamut, fiyatının uygunluğundan ötürü vatandaşların en çok tercih ettiği balıklar arasında yer alıyor.