Bakan Şimşek, hedefi koydu! Üretken sektörlere yeşil ışık

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede kasım ayı dış ticaret verilerini paylaşarak, ihracatta teknoloji odaklı ilerlemenin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

"İHRACATTA TEKNOLOJİ SEVİYESİ YÜKSELİYOR"

Bakan Şimşek'in paylaştığı verilere göre kasım ayında yıllık ihracat 270,6 milyar dolara ulaştı. Küresel altın fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle ithalat 361,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Şimşek, özellikle ocak–kasım döneminde yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürünlerin ihracatında yüzde 9,6'lık artış kaydedildiğine dikkat çekti. Bu ürün gruplarının imalat sanayi ihracatı içindeki payının yüzde 43'e yükselmesinin Türkiye adına önemli bir eşik olduğunu vurgulayan Şimşek, "İhracatımızın teknoloji kompozisyonu güçleniyor" dedi.

"ÜRETKEN SEKTÖRLERE DESTEKLER ARTACAK"

Şimşek, Türkiye'nin yüksek teknolojili üretim kapasitesini büyütmeye kararlı olduklarını belirterek, şu mesajı verdi: "Yüksek teknolojili üretimi ve rekabet gücümüzü artırma hedefiyle aktif sanayi politikalarımızı uygulamaya devam ediyoruz. Üretken ve stratejik sektörlere yönelik desteklerimizi daha da güçlendiriyoruz."