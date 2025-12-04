Haberler

Bakan Şimşek, hedefi koydu! Üretken sektörlere yeşil ışık

Bakan Şimşek, hedefi koydu! Üretken sektörlere yeşil ışık
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ihracat yapısındaki dönüşümün hızlandığını belirterek, yüksek teknolojili ve rekabetçi üretime yönelik desteklerin daha da artırılacağını açıkladı.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede kasım ayı dış ticaret verilerini paylaşarak, ihracatta teknoloji odaklı ilerlemenin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

"İHRACATTA TEKNOLOJİ SEVİYESİ YÜKSELİYOR"

Bakan Şimşek'in paylaştığı verilere göre kasım ayında yıllık ihracat 270,6 milyar dolara ulaştı. Küresel altın fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle ithalat 361,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Şimşek, özellikle ocak–kasım döneminde yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürünlerin ihracatında yüzde 9,6'lık artış kaydedildiğine dikkat çekti. Bu ürün gruplarının imalat sanayi ihracatı içindeki payının yüzde 43'e yükselmesinin Türkiye adına önemli bir eşik olduğunu vurgulayan Şimşek, "İhracatımızın teknoloji kompozisyonu güçleniyor" dedi.

Bakan Şimşek, hedefi koydu! Üretken sektörlere yeşil ışık

"ÜRETKEN SEKTÖRLERE DESTEKLER ARTACAK"

Şimşek, Türkiye'nin yüksek teknolojili üretim kapasitesini büyütmeye kararlı olduklarını belirterek, şu mesajı verdi: "Yüksek teknolojili üretimi ve rekabet gücümüzü artırma hedefiyle aktif sanayi politikalarımızı uygulamaya devam ediyoruz. Üretken ve stratejik sektörlere yönelik desteklerimizi daha da güçlendiriyoruz."

Şahan Kartal
Haberler.com / Mehmet Şimşek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor! Başsavcılık harekete geçti

Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor
Eşi ile 2 kızını heyelan faciasında kaybeden anne: Saçlarının teline kadar adalet istiyorum

Acılı anne: Saçlarının teline kadar adalet istiyorum
Ünlü sanatçı Gökhan Türkmen çileden çıktı: 'Bir daha asla o mekânda sahne almam!'

Ünlü sanatçı Gökhan Türkmen çileden çıktı
Memur ve emeklinin zam tablosu şekillendi: İşte yeni maaşlar

Milyonların merakla beklediği zam tablosu şekillendi
Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor! Başsavcılık harekete geçti

Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor
AK Partili vekilden Cizre'deki görüntüler için dikkat çeken sözler: Görmezden gelmek gerekir

AK Partili vekile bu görüntüler soruldu: Görmezden gelmek gerekir
Eşref Rüya dizisine damga vuran öpüşme sahnesi: Şeftali gibi tadı var

Reyting rekortmeni diziye damga vuran sahne: Şeftali gibi...
Ne baklava ne kebap! İşte Türkiye'de en çok aranan tarif

Ne baklava ne kebap! İşte Türkiye'de en çok aranan tarif
Gayrimenkul satışında tüm zamanların rekoru

Gayrimenkul satışında patlama! Tüm zamanların rekoru kırıldı
Ruhsatı iptal edilen AVM'de mühürleme krizi! Mahkeme son dakika durdurdu

Dev AVM'yi mühürlemeye gittiler, mahkemenin kararıyla geri döndüler
'Hey gidi günler': Gupse Özay'dan lise yıllarına nostaljik selam

Gupse Özay'ın lise fotoğrafı hayranlarını geçmişe götürdü
Herkes bu ilanı konuşuyor! Papa'nın ziyaretinden saatler sonra satışa çıkarıldı

Papa'nın ziyaretinden saatler sonra internette satışa çıkarıldı
Terör örgütünden Türkiye'ye küstah suçlama! Gözdağı verip utanmadan bir de şart koştu

Türkiye'ye küstah suçlama! Gözdağı verip utanmadan bir de şart koştu
title