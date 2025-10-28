Bahis oynayan hakemler listesi SON DAKİKA! Bahis oynayan hakemler kimler, liste açıklandı mı?

Türk futbolunda büyük yankı uyandıran bahis skandalı, hakem camiasını ve futbolseverleri derinden etkiledi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıkladığı bilgilere göre, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemin 371'inin bahis hesabı bulunuyor ve 152 hakem aktif olarak bahis oynuyor. Peki, Bahis oynayan hakemler kimler, liste açıklandı mı? Bahis oynayan hakemler listesi haberimizde!

BAHİS OYNAYAN HAKEMLER LİSTESİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27 Ekim 2025 tarihinde yaptığı açıklama, Türk futbolunu sarsan bir skandalı gündeme getirdi. Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemin 371'inin bahis hesabı bulunduğunu, bunlardan 152'sinin aktif olarak bahis oynadığını duyurdu. Bu açıklama futbol camiasında büyük bir tartışma başlattı ve adli süreçlerin hızlanmasına neden oldu.

BAHİS OYNAYAN HAKEMLER LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

TFF, bahis oynayan hakemlerin tam listesini kamuoyu ile paylaşmadı. Ancak açıklamalara göre, hakemlerin kimlikleri ve bahis faaliyetleri detaylı bir şekilde inceleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarını ihbar niteliğinde kabul ederek soruşturma sürecini başlattı. Soruşturma, hem İstanbul hem de Antalya Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülmekte ve iki soruşturma dosyası birleştirilerek tek bir dosya üzerinden ilerliyor.

BAHİS OYNAYAN HAKEMLER KİMLER?

Hacıosmanoğlu'nun verdiği bilgilere göre bahis oynayan hakemlerin dağılımı şu şekilde:

Üst Klasman Hakemleri: 7

Üst Klasman Yardımcı Hakemleri: 15

Klasman Hakemleri: 36

Klasman Yardımcı Hakemleri: 94

Öne çıkan bilgiler arasında, bir hakemin 18.227 kez bahis oynadığı, 10 hakemin ise 10.000'den fazla bahis yaptığı yer alıyor. Bu hakemlerden biri Süper Lig'de görev yapıyor ve bazıları neredeyse tamamen bahis faaliyetleriyle meşgul olmuş durumda.

BAHİS OYNAYAN HAKEMLERE HANGİ CEZALAR VERİLECEK?

TFF Disiplin Talimatı ve ilgili kanunlar çerçevesinde, bahis oynayan hakemlere uygulanabilecek cezalar şunlardır:

3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men

Hak mahrumiyeti ve lisans iptali

Ayrıca hakemler, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında da suçlanabilecek.

SORUŞTURMA SÜRECİ VE GELİŞMELER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Nisan 2025'te bahis oynama iddiaları üzerine başlatılan soruşturmayı derinleştirerek sürdürüyor. MASAK raporları, HTS kayıtları ve yurtiçi-yurtdışı bahis sitelerinden temin edilen veriler analiz edilerek hakemlerin bahis faaliyetleri inceleniyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen bazı dosyalar İstanbul'a gönderildi ve iki dosya birleştirilerek tek bir dosya üzerinden araştırmalar devam ediyor. Başsavcılık, gerçek şüphelilerin tespitinin ve adli işlemlerin zaman alacağını, ancak bu süreç tamamlandığında hakemler hakkında gerekli adli işlemlerin uygulanacağını vurguluyor.