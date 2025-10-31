Haberler

Bahis oynayan 3.700 sporcunun ismi açıklandı mı? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ta oynayan futbolcu var mı listede?

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemlerin bahis faaliyetlerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki, bahis oynayan 3.700 sporcunun ismi açıklandı mı?

Son günlerde spor camiasını sarsan bahis iddialarıyla ilgili konuşan Hacıosmanoğlu, federasyonun bu konudaki tavrının net olduğunu vurguladı. Gündeme oturan olayla birlikte kamuoyunun gözü TFF'nin alacağı kararlara çevrilmiş durumda.

BAHİS OYNAYAN 3.700 SPORCUNUN İSMİ AÇIKLANDI MI?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yaklaşık 3 bin 700 sporcunun bahis oynadığını açıkladı.

Hacıosmanoğlu açıklamaları:

"Federasyon başkanı olduktan sonra öfkeyi bir kenara bıraktım. Futbol ailesinin lideri olarak burayı yönetiyoruz. Ben üzgünüm tabii ki, aziz milletimiz daha iyisini hak ediyor. 45 gün hak mahrumiyeti aldıktan sonra hakemliği bitiyor. Şu anda kesinleşmediği için Tahkim süreci var. Tahkimden kesinleştikten sonra hakem işleri de görevlerine son verecek."

"Nisan ayında kapsamlı bir araştırma yapıldı. Ankaraspor - Nazilli maçı skoru iki takımın da işine yarıyordu. Arkadaşlarımızla ivedilikle bu işe koyulmasını istedik. İki taraftan da maça bahis oynanmış. Bizim tarafımızdan üst sınırdan ceza verildi. Sonra arkadaşlarıma bu araştırmaya gerçek manada başlayalım dedim. Biz 15 tane hakem bekliyorduk ama bu rakamlar çıkınca üzüldüm tabii. Sırada futbolcular var, 3 bin 700 kişi inceleniyor."

Bahis oynayan 3.700 sporcunun isimleri henüz açıklanmadı.

