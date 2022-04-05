Baba canlı izle! Show TV Baba 8. bölüm canlı izle! Baba yeni bölümde neler olacak? Baba dizisi canlı yayın, son bölümde ne oldu?
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Show TV'nin yeni başlayan ve oldukça beğeni toplayan dizisi Baba bugün yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 8. bölümü bugün yayınlanacak. Dizinin başlamasıyla birlikte izleyiciler Google'da, Baba canlı izle! Show TV Baba 8. bölüm canlı izle! Baba yeni bölümde neler olacak? Baba dizisi son bölümde ne oldu? aratması yapıyor. Baba dizisi canlı izle! Baba canlı yayın izle! Baba HD canlı izle!
Baba, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Baba canlı izle! Show TV Baba 8. bölüm canlı izle! Baba yeni bölümde neler olacak? Baba dizisi canlı yayın, son bölümde ne oldu?
Baba dizisi her Salı günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.
Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.
Baba'nın 7. Bölümünde; Büşra'nın da evden ayrılmasıyla, aile içindeki dengeler değişir. Emin'in kimseyle paylaşmadığı sırlar gün yüzüne çıkar. İlhan ve Büşra gittikçe birbirlerine yaklaşırlar. Ancak bu durum her ikisi için de tehlikeli olmaya başlar. Kadir bir yandan Sevil'e kendisini affettirmeye çalışırken diğer yandan holdingdeki krizle uğraşır. Bu süreçte tanışacağı sürpriz isim ise merak konusudur. Emin, Büşra konusunda beklenmedik bir adım atar. Saruhanlı ailesine zarar vermek için Servet'i kullanan İlhan, hiç beklemediği bir cevap alınca en önemli kozunu oynamaya karar verir. Henüz ailesiyle sınavı bitmeyen Emin, sonunda çok büyük bir darbe alır.
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Baba 8. Bölüm 2. Ön İzlemesi yayında. Kadir'in Büşra'dan büyük bir hayal kırıklığıyla hesap sorduğu sahnede iki kardeş arasında gerilim yükseliyor. İlhan ile Büşra'nın görüştüğünü öğrenen Kadir'in derinden sarsıldığı görülürken bu durumun iki kardeşin ilişkisini nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.
Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı
Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı
Beril Pozam - Sevil Öztürk
Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı
Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı
Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam
Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı
Taner Rumeli - Servet Saruhanlı
Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı
Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı
Özge Özacar - Cansu Erim
Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı
Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı
Begüm Akkaya - Vildan
Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı
Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı
Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı
Macit Koper - Ferit Karaçam
Köksal Engür - Mehmet Ali Saruhanlı
Nihan Okutucu - Uğur Birmay
Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü
Tolga Sala -
Alper Çankaya - Ahmet Kalkan
Osman Akça - Burak Aslan
Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı