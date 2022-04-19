Baba 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba yeni bölüm fragmanı izle! Baba yeni bölümde neler olacak?
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Show TV'nin sevilen dizisi Baba bugün yeni bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler, Baba 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba yeni bölüm fragmanı izle! Baba yeni bölümde neler olacak? aratması yapıyor. Peki, Baba 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Baba yeni bölümde neler olacak? Baba yeni bölüm fragmanı haberimizde...
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Emin'in aile fotoğrafına bakıp herkesin ismini hatırlamaya çalıştığı tanıtımda Yaşar'ın Uğur'la önceden görüştüğünü öğrenen Binnur hesap sorarken Saruhanlı köşkünde gerilim hızla artıyor. Kardeşlerine rest çeken Servet'in, "Her zaman her yerde karşınızdayım!" sözleri dikkat çekiyor. Kadir Saruhanlı ve Ferit Karaçam'ın karşı karşıya geldiği anlar ise aralarında yaşanacak güç savaşının ilk sinyallerini veriyor.
Baba 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.
Baba her Salı günü Show TV'de saat 20:00 'da başlıyor.
Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.
- Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı
- Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı
- Beril Pozam - Sevil Öztürk
- Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı
- Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı
- Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam
- Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı
- Taner Rumeli - Servet Saruhanlı
- Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı
- Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı
- Özge Özacar - Cansu Erim
- Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı
- Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı
- Begüm Akkaya - Vildan
- Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı
- Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı
- Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı
- Macit Koper - Ferit Karaçam
- Nihan Okutucu - Uğur Birmay
- Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü
- Tolga Sala -
- Alper Çankaya - Ahmet Kalkan
- Osman Akça - Burak Aslan
- Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı