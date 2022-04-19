Baba 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba yeni bölüm fragmanı izle! Baba yeni bölümde neler olacak?

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BABA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Emin'in aile fotoğrafına bakıp herkesin ismini hatırlamaya çalıştığı tanıtımda Yaşar'ın Uğur'la önceden görüştüğünü öğrenen Binnur hesap sorarken Saruhanlı köşkünde gerilim hızla artıyor. Kardeşlerine rest çeken Servet'in, "Her zaman her yerde karşınızdayım!" sözleri dikkat çekiyor. Kadir Saruhanlı ve Ferit Karaçam'ın karşı karşıya geldiği anlar ise aralarında yaşanacak güç savaşının ilk sinyallerini veriyor.

BABA 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baba 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

BABA SON BÖLÜM FRAGMANI İZLE

BABA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Baba her Salı günü Show TV'de saat 20:00 'da başlıyor.

BABA KONUSU NE?

Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

BABA OYUNCULARI KİMLER?

Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı

Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı

Beril Pozam - Sevil Öztürk

Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı

Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı

Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam

Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı

Taner Rumeli - Servet Saruhanlı

Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı

Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı

Özge Özacar - Cansu Erim

Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı

Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı

Begüm Akkaya - Vildan

Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı

Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı

Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı

Macit Koper - Ferit Karaçam

Nihan Okutucu - Uğur Birmay

Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü

Tolga Sala -

Alper Çankaya - Ahmet Kalkan

Osman Akça - Burak Aslan

Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı

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