UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, grup aşamasındaki bir diğer kritik karşılaşmada AZ Alkmaar ile kozlarını paylaşacak. Maçın tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılırken, maç öncesi analizler de dikkat çekiyor. AZ Alkmaar Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray, Avrupa Ligi'ndeki performansını sürdürmek için Hollanda deplasmanına gidiyor. Rakibi AZ Alkmaar karşısında galibiyet hedefleyen temsilcimizin bu maçı büyük önem taşıyor. Peki, AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? AZ Alkmaar-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

AZ ALKMAAR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında oynanacak olan AZ Alkmaar-Galatasaray maçı 28 Kasım Perşembe TSİ ile 20:45'te başlayacak.

AZ ALKMAAR GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Futbolseverler için büyük bir heyecana sahne olacak bu karşılaşma, TRT 1 üzerinden canlı yayınlanacak. UEFA Avrupa Ligi'nin resmi yayın haklarına sahip olan TRT 1, maçın yüksek kaliteli yayınını futbolseverlerle buluşturacak.