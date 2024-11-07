AZ Alkmaar Fenerbahçe hangi kanalda? Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

AZ Alkmaar Fenerbahçe maçı hangi kanalda? AZ Alkmaar Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi AZ Alkmaar FB maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, AZ Alkmaar Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? İşte AZ Alkmaar Fenerbahçe maçı yayın bilgisi!

AZ ALKMAAR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

AZ Alkmaar Fenerbahçe maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak. AZ Alkmaar Fenerbahçe maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için TRT 1'i güncel frekans bilgilerine göre ayarlamanız gerekiyor. Mücadeleyi ayrıca TRT 1 tabii platformundan da izleyebilirsiniz.

TRT 1 frekans bilgileri:

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V Dikey

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

TRT, Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

AZ ALKMAAR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

AZ Alkmaar Fenerbahçe maçı bu akşam saat 23.00'te başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

AZ ALKMAAR FENERBAHÇE İLK 11 BELLİ OLDU MU?

AZ Alkmaar Fenerbahçe maçı 11'leri belli oldu:

AZ Alkmaar 11: Owusu-Oduro, Malkuma, Penetra, Dekker, De Wit, Kwakman, Mijnans, Koopmeiners, Addai, Lahdo, Parrott.

Fenerbahçe 11: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Mert Müldür, Fred, İsmail, Amrabat, Saint-Maximin, Tadic, Dzeko.

Machester United ile oynanan maçta kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, AZ Alkmaar karşısında kulübedeki yerini alamayacak.

Sarı-lacivertli takımda 2 oyuncunun tedavisine devam ediliyor.

Uzun süre takımdan ayrı kalacağı açıklanan Jayden Oosterwolde ile Trabzonspor deplasmanında sakatlanan İrfan Can Kahveci, Hollanda deplasmanında forma giyemeyecek.

Takımla çalışmalara başlayan Cengiz Ünder'in de Hollanda kafilesinde yer alması beklenmiyor.

Ev sahibi ekipte ise sol bekte forma giyen Norveçli futbolcu David Möller Wolfe, Tottenham karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacak.

Fenerbahçe ile AZ Alkmaar daha önce 2 resmi müsabakada karşı karşıya geldi.

İki takım 2006-07 sezonunda o dönemki ismiyle UEFA Kupası 3. turunda mücadele etti. İstanbul'daki karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlanırken Hollanda'daki 90 dakika da 2-2 tamamladı. AZ Alkmaar, deplasman golü avantajıyla tur atlamayı başaran taraf oldu.

Hazırlık maçlarında da iki takım 2 kez rakip oldu.

Hollanda ekibi, 2010'daki hazırlık maçını 2-0 kazanırken Fenerbahçe de 2019'da 3-2 galip geldi.

AZ ALKMAAR FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

AZ Alkmaar Fenerbahçe maçı, Alkmaar'da, AFAS Stadyumu'nda oynanacak.