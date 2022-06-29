CHP'li Aykut Erdoğdu'nun boşandığı eski eşi Özge Erdoğdu'ya ait olduğu öne sürülen bir hesap tarafından servis edilen görüntüler sosyal medyayı karıştırdı. Gelişmeler sonrası Aykut Erdoğdu eski eşi kimdir? Aykut Erdoğdu ilk eşi kimdi, merak edildi.

AYKUT ERDOĞDU ESKİ EŞİ KİMDİR?

Aykut Erdoğdu ile evliliğinden bir çocuğu bulunan Özge Erdoğdu yaklaşık üç ay önce ayrıldılar.

NE OLMUŞTU?

Özge Erdoğdu'ya ait olduğu iddia edilen hesaptan Tuba Torun'a ait olduğu öne sürülen bir ses kaydı yayınlandı. Paylaşımda ise "'Dolarla vekil oluyorlar, ben kadın hakları diye yırtınıyorum. Olamıyorum' demiştin hatırlıyor musun Tuba Torun. Neyse ki artık partidesin, Aykut Erdoğdu'yu aldın sırada vekillik var." notu düşüldü. Tuba Torun'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarında; Tuba Torun'un ağlayarak, "Dolarla milletvekili oluyorlar, ben burada sabahtan akşama kadar kadın hakları diye yırtınıyorum. Birine inandım tamam mı ve inandığım için de evet kendimi ortaya koydum. Ve şu anda da istifa edeceğim." dediği duyuluyor. Ses kaydının devamında ise karşı taraftaki kişinin, "Tuba bir sakin ol hayır "dediği Torun'un ise yeniden "Ben buranın adaletsiz bir dünya olduğunu biliyordum ama bu kadar adaletsiz olduğunu bilmiyordum Özge. Çünkü benim bakılması gereken bir annem var" dediği anlaşılıyordu.

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