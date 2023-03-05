İYİ Parti'den istifa eden Ayhan Altıntaş'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Ayhan Altıntaş kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, evli mi, doğum tarihi kaç, hangi partili? İşte detaylar...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan ayrılmasının ardından bir kritik gelişme daha yaşandı. Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, "Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti'den istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum" açıklamasını yaptı. Peki, Ayhan Altıntaş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ayhan Altıntaş'ın hayatı ve biyografisi nedir?

AYHAN ALTINTAŞ KİMDİR?

Ayhan Altıntaş (d. 29 Mart 1958, Bektaşlı) Elektrik yüksek mühendisi, Türk siyasetçi ve akademisyen.

Eğitimi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden 1979 yılında Yüksek Şeref Öğrencisi olarak mezun olmuştur. 1981 yılında da Elektrik Yüksek Mühendisi olarak Yüksek lisans eğitimini tamamlamış. 1979-1981 arasında ODTÜ'de asistanlık yapmıştır. 1981 yılında Fulbright bursunu kazanarak ABD Ohio State Üniversitesi'nde doktoraya başlamış, 1986 yılında ElectroScience laboratuvarı en iyi tez ödülünü alarak mezun olmuştur.

Mesleki kariyeri

1987 yılında Avustralya Milli Üniversitesinde göreve başlamış, 1988 yılında Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde Yardımcı Doçent Doktor olarak çalışmaya başlamıştır. 1990 yılında Doçent, 1996 yılında ise Profesör olmuştur.

1996 yılında Japonya Tokyo Teknoloji Enstitüsü'nde, 1997-1998 akademik yılında Almanya Münih Teknik Üniversitesi'nde, 2002-2003 akademik yılında ise Kanada Concordia Üniversitesi'nde misafir profesör olarak bulunmuştur.

Bilkent Üniversitesi'nde, 2005-2011 yıllarında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, 2015-2018 yıllarında da Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı yapmıştır. 2014-2015 akademik yılında Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi'nde Rektör Yardımcılığı ve Mühendislik Fakültesi Kurucu Dekanlığı yapmıştır.

Siyasi kariyeri

2018 Türkiye genel seçimlerinde İYİ Parti Ankara milletvekili olarak seçildi. İYİ Parti'nin Millet İttifakından ayrılmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile İYİ Parti'den istifa etti.