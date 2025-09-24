Aydınlı Grup, Türkiye'nin önde gelen hazır giyim markalarının lisans haklarını elinde bulunduran ve 690 mağazasıyla dikkat çeken bir tekstil devi olarak tanınmaktadır. Ancak son dönemde yaşanan gelişmeler, grubun geleceğini ve sahipliğini sorgulatan önemli soruları gündeme getirmiştir. Peki, Aydınlı Grubun sahibi kimdir? Aydınlı Grubun markaları nelerdir? Aydınlı Grup satıldı mı, ne kadara satıldı? Aydınlı Gruba ait tüm detaylar haberimizde...

AYDINLI GRUBUN SAHİBİ KİMDİR?

Aydınlı Grup, 1965 yılında Ömer Faruk Kavurmacı tarafından kurulmuştur. Kavurmacı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdikten sonra ticaret hayatına atılmış ve Aydınlı Grup'u kurarak hazır giyim sektöründe faaliyet göstermeye başlamıştır. Ancak, 2016 yılında FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanmış ve şirketin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmiştir. Bu gelişme, grubun sahipliğini değiştirmiştir.

AYDINLI GRUBUN MARKALARI NELERDİR?

Aydınlı Grup, dünya çapında tanınan birçok markanın Türkiye'deki lisans haklarını elinde bulundurur. Bunlar arasında:

Pierre Cardin : Fransız kökenli ünlü moda markası.

: Fransız kökenli ünlü moda markası. Cacharel: Fransız markası, genç ve dinamik tasarımlarıyla bilinir.

U.s. Polo Assn. : Amerikan kökenli, polo sporunu simgeleyen markadır.

Ayrıca, Aydınlı Mağazaları ve İstanbul ile Gaziantep'teki çok katlı mağazalar da grubun satış noktaları arasında yer alır.

AYDINLI GRUP SATILDI MI?

Evet, Aydınlı Grup 23 Eylül 2025 tarihinde yapılan bir ihale ile satılmıştır. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından düzenlenen bu satış, Hazine'ye ait hisselerin devrini kapsar ve sektör açısından büyük yankı uyandırmıştır.

AYDINLI GRUP NE KADARA SATILDI?

Aydınlı Grup'un satışına ilişkin muhammen bedel 20 milyar 350 milyon TL olarak belirlenmiştir. Bu rakam, grubun 690 mağazalık perakende ağı ve bünyesindeki markaların değerini yansıtmaktadır. İhalede en yüksek teklifi 20,3 milyar TL ile Saat&Saat vermiştir. Ancak, satışın kesinleşmesi için ihale komisyonunun onayı gerekmektedir.