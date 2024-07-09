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Aydın Doğan kimdir? Aydın Doğan kaç yaşında, nereli ve medya sektörünü bıraktı mı?

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İş insanı Aydın Doğan kimdir, kaç yaşında ve medya sektörünü tamamen bıraktı mı soruları merak ediliyor. Aydın Doğan'ın çocukluğu Gümüşhane'de geçti. İlk ve orta öğrenimini Kelkit'te lise öğrenimini Erzincan'da tamamladı. Peki, Aydın Doğan kimdir? Aydın Doğan kaç yaşında, nereli ve medya sektörünü bıraktı mı?

Eski medya patronu Aydın Doğan 1958 yılında kendi şirketini kurdu. İlk yıllarında lastik, bisiklet, radyo, ticari araç, iş ve inşaat makineleri tüccarlığı, nakliyecilik ve müteahhitlik yaptı. Aydın Doğan kimdir? Aydın Doğan kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizdedir…

AYDIN DOĞAN KİMDİR?

Aydın Doğan, 1936 yılında Kelkit, Gümüşhane'de doğdu. Doğan Holding Onursal Başkanı. Türkiye'nin önemli medya patronlarından biridir. Lise öğrenimini Erzincan'da tamamlayan Doğan üniversite eğitimine, daha sonra Marmara Üniversitesi olan İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi'nde devam etti.

1958 yılında kendi şirketini kuran Doğan, ilk yıllarında lastik, bisiklet, radyo, ticari araç, iş ve inşaat makinaları tüccarlığı, nakliyecilik ve müteahhitlik yaptı. 1970 yılına kadar da zahirecilik ve ecza depoculuğu ile uğraştı.

1974'ten sonra da İstanbul Ticaret Odası Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeliği'nden sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulundu. 1977 yılından bu yana İstanbul Ticaret Odası vergi rekortmenleri arasındadır.

1979 yılında Milliyet Gazetesi'ni satın alarak medya sektörüne giren Doğan, Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası Başkanı oldu. 1998 ise Tokyo'da yapılan Dünya Yayıncılık Birliği toplantısında Türkiye'den, seçimle ilk kez Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen kişi oldu. 1999 senesinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet madalyası ile ödüllendirildi ve aynı yıl Girne Amerikan Üniversitesi'nden ve 2000 yılında da Ege Üniversitesi'nden fahri doktora ünvanı aldı.

Aydın Doğan kimdir? Aydın Doğan kaç yaşında, nereli ve medya sektörünü bıraktı mı?

2004 yılında Dünya Gazeteler Birliği (World Association of Newspapers -WAN) toplantısında seçimle Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na getirilen ilk Türk oldu.

1996 yılında Aydın Doğan Vakfı'nı kurarak, kültür, eğitim, sosyal alanlarda yapmakta olduğu hizmetlerini bir şemsiye altına topladı.

Kendisini ve aile fertlerinin ismini taşıyan sekiz okul yaptırdı. Vakıf her yıl dünyanın en saygın ödüllerinden biri olan Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nı düzenliyor, Genç İletişimciler Yarışması ile de iletişim öğrenimi görenlere destek veriyor. Ayrıca verdiği Aydın Doğan Ödülü'yle edebiyattan müziğe, mimarlıktan sosyal bilimlere kadar çeşitli kültür ve sanat alanlarına da destek oluyor.

Kurduğu Doğan Medya Grubu ile, Posta, Hürriyet, Radikal, Fanatik, Referans ve Hürriyet Daily News gazetelerini; ayrıca Kanal D, CNN Türk'ün de içinde bulunduğu 21 televizyon kanalını bünyesine kattı.

Bunların yanı sıra; Petrol Ofisi şirketini de holding bünyesine katmıştır. 1998 yılında medyada daha yetenekli elemanlar yetiştirebilmek için Aydın Doğan Anadolu İletişim Meslek Lisesini açtı. Medya Holding bünyesinde de 50'nin üzerinde şirketin sahibidir.

Aydın Doğan kimdir? Aydın Doğan kaç yaşında, nereli ve medya sektörünü bıraktı mı?

Bünyesindeki medya kuruluşları

Gazete

1979-1998: Milliyet (Ercüment Karacan'dan satın aldı, Korkmaz Yiğit'e sattı.)

1990-2001: Meydan

1994-halen: Hürriyet (Erol Aksoy'dan satın aldı.)

1995-halen: Posta

1995-halen: Fanatik

Son Çağrı

1996-2007: Gözcü

1996-2016: Radikal

1998-2011: Milliyet (Korkmaz Yiğit'ten satın aldı, Yıldırım Demirören'e sattı.)

2008-2011: Vatan (Yıldırım Demirören'e sattı.)

Televizyon

1994-halen: Kanal D (Ayhan Şahenk'ten satın aldı.)

1996-halen: Euro D

1999-halen: CNN Türk

2005-2011: Star TV (TMSF'den satın aldı, Ferit Şahenk'e sattı.)

2008-2012: TNT (Ted Turner ile ortak yapmıştır.)

2008-halen: Cartoon Network (Ted Turner ile ortak yapmaktadır.)

2011-halen: NBA TV (Ferit Şahenk'ten satın aldı.) (Ted Turner ile ortak yapmaktadır.)

2012-halen: Teve2

Haber ajansı

1999-halen: Doğan Haber Ajansı

Dijital platform

2007-halen: D-Smart

2007- 2014: D-Smart Avrupa

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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