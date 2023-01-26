Türk tiyatrosunun efsane oyuncularından 86 yaşındaki Aydemir Akbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kansere yakalandığını duyurdu. Sevenlerini üzen haberin ardından ise arama motorlarında Aydemir Akbaş öldü mü? Aydemir Akbaş hasta mı, sağlık durumu ne? sorularını araştırdı.

Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanseriyle mücadele eden Ayemir Akbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir kez daha kansere yakalandığını söyledi. Merak edilenler arasında ise Aydemir Akbaş öldü mü? Aydemir Akbaş hasta mı, sağlık durumu ne? soruları yer aldı.

AYDEMİR AKBAŞ ÖLDÜ MÜ?

Türk tiyatrosunun efsane oyuncularından 86 yaşındaki Aydemir Akbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kansere yakalandığını duyurdu. Daha önce 3 kez kanseri yenen Akbaş, tedavisine başlandığını söyleyerek "10 sene önce yakalanıp yenmiştim. Şu an kendimi iyi hissediyorum. İlk benden duyun istedim" dedi. Instagram hesabından hastanede çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan Akbaş, "Herkese merhaba. Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim Sn. Dursun Buğra kontrolünde başladı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim, şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam… Sevenlerime, yakınlarıma selamlar sevgiler" ifadelerini kullandı.