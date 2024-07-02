Avusturya Türkiye maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Avusturya Türkiye maçı ne oldu?

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AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI KAÇ KAÇ?

Avusturya Türkiye maçı 2-1'lik Türkiye üstünlüğüyle sona erdi.

AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI CANLI YAYIN

Avusturya Türkiye maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Avusturya Türkiye maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.

AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Avusturya Türkiye maçı saat 22.00'de başlayacak.

AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Avusturya Türkiyemaçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Avusturya Türkiye maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Avusturya Türkiye maçı Leipzig'da, Red Bull Arena Stadyumu'nda oynanacak.