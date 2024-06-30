EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan üç takım adını son 16 turuna yazdırdı. Portekiz grubu lider olarak tamamlarken Türkiye ise grup ikinci olarak üst tura çıktı. Çekya karşılaşmasında Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golleriyle galip gelen A Milli Takım'da gözler Avusturya maçına çevrildi. Avusturya Türkiye maçı hangi şehirde? Leipzig nerede? Avusturya Almanya'nın neresinde?

LEİPZİG NEREDE?

Leipzig, Almanya'nın Saksonya eyaletine bağlı 590.000 nüfusu aşkın büyük iki şehirden (diğeri Dresden) biridir. Leipzig Kuzey Alman Ovası'nın güney ucunda bulunmaktadır ve "Weisse Elster", "Pleisse" ve "Parthe" nehirlerinin kavşağında konumlanmıştır. Orta Saksonya eyaletinde aşağı Saksonya sınırında Halle şehri ile komşudur.

Şehir 1165'te berat alıp şehir statüsü kazanmıştır.[kaynak belirtilmeli] Leipzig Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu döneminden başlayarak iki önemli ticaret yolu olan antik Via Regia ve Via Imperii yollarının kavşağı olmasından dolayı devamlı olarak Almanya'nın önemli ticaret merkezi olmuştur.[kaynak belirtilmeli] Şehirde bulunan üniversitenin önemi dolayısıyla da Leipzig Avrupa'nın önemli bir eğitim, müzik, kültür ve kitap basım merkezi de olmuştur. II. Dünya Savaşı'nda sonra Leipzig Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin önemli şehir merkezlerinden olmasına rağmen dünyada kültürel ve ekonomik önemini kaybetmiştir.[kaynak belirtilmeli]

1980'li yılların sonlarında Leipzig komünist rejimlerin orta ve doğu Avrupa'da yıkılmalarında önemli bir rol oynamıştır. Bu olaylara yol açan ilk hareket Leipzig'de St. Nicolas Kilisesi'ndeki bir barış ayininden sonra ortaya çıkmıştır.[kaynak belirtilmeli]

Almanya'nın birleştirilmesinden sonra Leipzig şehri çok önemli değişmelere sahne olmuştur. Bazı önemli komünist dönemi yapımı binaları yıkılmış ve diğer tarihsel binalar restore edilmiştir. Şehirde modern bir toplu taşıma altyapısı geliştirilmiştir. Leipzig'in kültürel mirası olan Leipzig Operaevi, futbol takımının stadyumu ve çok tanınmış modern hayvanat bahçesi ile Almanya'nın sosyal ve kültürel hayatına büyük katkısı olmuştur.

Amerikan Mercer adlı işletme danışma firmasının hazırladığı uluslararası "hayat kalitesi indeksi" anketlerinin sonuçlarına göre 2010'de Leipzig dünyada en iyi hayat yaşanabilen şehirler sırasında 68. sırayı almıştır.

LEİPZİG