Avusturya Türkiye maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Avusturya Türkiye maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Avusturya Türkiye maç özeti! EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Avusturya Türkiye maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Avusturya Türkiye maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Avusturya Türkiye maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Avusturya Türkiye maç özeti haberimizde!

AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇ ÖZETİ

Avusturya Türkiye maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan maç özeti hakkında bilgilerden maç özetine ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI GENİŞ ÖZETİ

Avusturya Türkiye maç özetini maçın ardından TRT Spor kanalından izleyebilirsiniz.

AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Avusturya Türkiye maçı 2-1'lik Türkiye üstünlüğüyle devam ediyor.

AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMANDI?

Avusturya Türkiye maçı 2 Temmuz 2024 Salı günü oynandı.

AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Avusturya Türkiye maçı canlı olarak TRT 1'den yayınlandı.