AVUKAT MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük, en yüksek avukat maaşları ne kadar oldu? Avukat güncel zamlı maaşı kaç TL oldu?
2025 yılında avukat maaşlarına yapılan zamlar, Ocak ayı itibarıyla belli oldu. Peki, avukat maaş zammı ne kadar? En düşük ve en yüksek avukat maaşları kaç TL oldu? Avukat güncel zamlı maaşı kaç TL oldu? İşte detaylar!
Ocak 2025 itibarıyla avukat maaşlarına yapılan zam oranı açıklandı. Özellikle en düşük ve en yüksek avukat maaşları, akademisyenlerin dikkatini çekiyor. Avukat maaş zammı ile ilgili resmi açıklamalar ve zamlı maaş tutarları kamuoyuyla paylaşıldı. Avukat maaş zammı 2025 yılı itibarıyla akademik camianın en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Ocak ayı güncel öğretim görevlisi maaşı kaç TL oldu? Detaylar haberimizde...
OCAK AYI AVUKAT MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Türkiye'nin 2024 yılı enflasyonu belli oldu. TÜİK verilerine göre enflasyon, Aralık 2024'te aylık periyotta yüzde 1,03 arttı. Yıl sonu enflasyonu 44,38 olarak gerçekleşti. Altı aylık enflasyon yüzde 15,75 olarak hesaplandı.
EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?
İşçi ve BAĞ-KUR emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Emekli maaşları, 2025 yılının ilk 6 ayında yüzde 15,75 oranında artacak.
MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?
Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda, bu oranı aşan miktar kadar fark olacak.
2025 yılının ilk 6 ayı için enflasyon farkı yüzde 5,23 oldu. Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek. Memur ve memur emeklilerinin maaşları, 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 11,55 oranında zamlanacak.
HANGİ MEMUR NE KADAR MAAŞ ALACAK?
2025 yılında uygulanacak memur maaşları şu şekilde gerçekleşti:
(Hesaplama yapılırken aile ve çocuk ödemeleri ile diğer ödemeler dahil edilmemiştir - Veriler güncellenecek)
Memur (9/1)
2024 (Temmuz-Aralık)- 38.300 TL
2025 (Ocak-Haziran) -
Uzman Öğretmen (1/4)
2024 (Temmuz-Aralık) - 50.051 TL
2025 (Ocak-Haziran) -42.723 TL
Öğretmen (1/4)
2024 (Temmuz-Aralık) - 44.916 TL
2025 (Ocak-Haziran) -50.104 TL
Başkomiser (3/1)
2024 (Temmuz-Aralık) - 55.821 TL
2025 (Ocak-Haziran) -62268 TL
Polis Memuru (8/1)
2024 (Temmuz-Aralık) - 55.821 TL
2025 (Ocak-Haziran) -62.268 TL
Uzman doktor (1/4)
2024 (Temmuz-Aralık) - 95.319 TL
2025 (Ocak-Haziran) -106.328 TL
Hemşire (5/1)
2024 (Temmuz-Aralık) - 45.392 TL
2025 (Ocak-Haziran) -50634 TL
Mühendis (1/4)
2024 (Temmuz-Aralık) - 58.146 TL
2025 (Ocak-Haziran) -64861 TL
Teknisyen (lise mezunu) (11/1)
2024 (Temmuz-Aralık) - 39.796 TL
2025 (Ocak-Haziran) -44392 TL
Profesör (1/4)
2024 (Temmuz-Aralık) - 83.681 TL
2025 (Ocak-Haziran) -93546 TL
Araştırma görevlisi (7/1)
2024 (Temmuz-Aralık) - 54.726 TL
2025 (Ocak-Haziran) -61.046 TL
Vaiz (1/4)
2024 (Temmuz-Aralık) - 47.065 TL
2025 (Ocak-Haziran) -52.501 TL
Avukat (1/4)
2024 (Temmuz-Aralık) - 54.511 TL
2025 (Ocak-Haziran) -60.807 TL