Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı toplantısı sona erdi ve kritik faiz kararı açıklanması bekleniyordu. Peki, Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? ECB faiz kararı ne oldu?

Temmuz ayı ECB faiz kararı açıklandı ve küresel piyasaları yakından takip eden yatırımcılar tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, ECB faiz kararı ne oldu? Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) bugün yaptığı Yönetim Konseyi toplantısında mevduat faizini 25 baz puan daha artırarak tarihi bir seviyeye yükseltti ve kötüleşen ekonomik koşullarda enflasyonu düşürmek için daha fazla artışa ihtiyaç olup olmayacağı konusunda seçeneklerini açık tuttu. Bununla birlikte faizlerin yeterince kısıtlayıcı seviyelere "getirileceği" yönündeki yönlendirmeye bu toplantı sonrasındaki bildiride yer vermedi.