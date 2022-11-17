AUZEF sınav soruları ve cevapları açıklandı mı? 2022 AUZEF sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz hafta sonu AUZEF sınavının tamamlanması ile birlikte AUZEF sınav soruları ve cevapları açıklandı mı? Sorusu merak edilmeye başlandı. Bu haberimizde merak edenler için AUZEF sınav soruları ve cevapları açıklandı mı? Sorusunu yanıtladık. Peki, AUZEF sınav soruları ve cevapları açıklandı mı? 2022 AUZEF sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?