ATV CANLI yayın izle! Müge Anlı bugünkü bölüm yayın izleme linki, 24 Mayıs Pazartesi Salı ATV izle | Müge Anlı yeni bölüm HD canlı yayın izle - Haberler

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MÜGE ANLI CANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

Son bölümde ise Setera Abduleyav'ın kaybı konu edinildi. Evlilik totemi yapan Dilek Varol ve 18 yaşındaki Edanur Karaca'yı arama çalışmaları ise devam ediyor.

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MÜGE ANLI KİMDİR?

19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne başladığı yıl; Kanal 6'da staja başladı Staj yaparken kısa sürede kadroya alındı; yönetmen yardımcısı oldu. Kenan Erçetingöz'ün teklifi üzerine magazin gazeteciliğine başladı.

Dobra Dobra adlı magazin programını Şenay Düdek'le birlikte sundu. Müge Anlı, Şenay Düdek'in ayrılığı ardından Pakize Suda'yla Kanal D'de program sunmaya başladı

Asıl çıkışını ise 2008 yılından itibaren sunmaya başladığı, şimdilerde gündemden düşmeyen "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ile yaşadı. 2010 yılında Tatlı Sert 'in yanı sıra Müge Anlı ile Mektubunuz Var" adlı programı sundu.

Anlı'nın 1993 yılında evlenip 2008 yılında boşandığı Gazeteci Burhan Akdağ ile evliliğinden şimdilerde 16 yaşında olan bir kızı var.

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