ATM'den en fazla ne kadar para çekilir?
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Banka hesaplarından para çekme işlemleri gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ATM'lerden en fazla ne kadar para çekilir merak ediliyor. ATM para çekme limiti hakkında detaylar ve ATM'den en fazla ne kadar para çekilir? yanıtı haberimizde...
Atm'den en fazla ne kadar para çekilir? Banka hesaplarından para çekme işlemleri gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar Atm'lerden en fazla ne kadar para çekilir merak ediliyor. ATM para çekme limiti hakkında detaylar ve ATM'den en fazla ne kadar para çekilir? yanıtı haberimizde...
ATM'DEN EN FAZLA NE KADAR PARA ÇEKİLİR?
Ziraat Bankası ATM'lerinden günlük para çekme limiti 5000 TL'dir. Diğer banka ATM'lerinden para çekme limiti şu şekildedir:
- Enpara: 7.500 TL
- Garanti BBVA: 5.000 TL
- Turkish Bank (Kart türüne göre değişiyor): 5.000 TL arası
- Vakıfbank: 5.000 TL
- Akbank (Kart türüne göre değişiyor): 5.000-250 TL arası
- Ziraat Bankası: 5.000 TL
- Yapı Kredi: 5.000 TL
- İş Bankası: 5.000 TL
PTT Bank: 3.000 TL
- Alernatif Bank: 3.000 TL
- TEB: 3.000 TL
- ING Bank: 2.000 TL
- ICBC Turkey: 2.000 TL
- Denizbank: 1.990 TL
- Halkbank: 5.000 TL
- Burgan Bank: 1.000 TL
- QNB Finansbank: 5.000 TL
- Odeabank: 5.000 TL
- HSBC (Kart türüne göre değişiyor): 8.000-5.000 TL arası
- Fibabanka: 5.000 TL
- Anadolubank: 5.000 TL
- CEPTETEB: 3.000 TL
- Şekerbank: 3.000 TL
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