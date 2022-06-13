Atm'den en fazla ne kadar para çekilir? Banka hesaplarından para çekme işlemleri gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar Atm'lerden en fazla ne kadar para çekilir merak ediliyor. ATM para çekme limiti hakkında detaylar ve ATM'den en fazla ne kadar para çekilir? yanıtı haberimizde...

ATM'DEN EN FAZLA NE KADAR PARA ÇEKİLİR?

Ziraat Bankası ATM'lerinden günlük para çekme limiti 5000 TL'dir. Diğer banka ATM'lerinden para çekme limiti şu şekildedir:

Enpara: 7.500 TL

Garanti BBVA: 5.000 TL

Turkish Bank (Kart türüne göre değişiyor): 5.000 TL arası

Vakıfbank: 5.000 TL

Akbank (Kart türüne göre değişiyor): 5.000-250 TL arası

Ziraat Bankası: 5.000 TL

Yapı Kredi: 5.000 TL

İş Bankası: 5.000 TL

PTT Bank: 3.000 TL

Alernatif Bank: 3.000 TL

TEB: 3.000 TL

ING Bank: 2.000 TL

ICBC Turkey: 2.000 TL

Denizbank: 1.990 TL

Halkbank: 5.000 TL

Burgan Bank: 1.000 TL

QNB Finansbank: 5.000 TL

Odeabank: 5.000 TL

HSBC (Kart türüne göre değişiyor): 8.000-5.000 TL arası

Fibabanka: 5.000 TL

Anadolubank: 5.000 TL

CEPTETEB: 3.000 TL

Şekerbank: 3.000 TL

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