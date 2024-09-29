İspanya La Liga'da futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken, 8. Hafta kapsamında gerçekleşecek büyük bir karşılaşma dikkatleri üzerine çekiyor. Madrid derbisi, Atletico Madrid'in Real Madrid'i konuk edeceği bu özel mücadele ile futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman gerçekleşecek? Bu önemli derbinin saati de futbol tutkunları tarafından araştırılıyor. Ayrıca, maçın şifresiz olarak yayınlanıp yayınlanmayacağı da büyük bir merak konusu. Taraftarlar, maçın heyecanını kaçırmamak ve takımlarını desteklemek için yayın bilgilerini öğrenmeye çalışıyor. Atletico Madrid- Real Madrid maçı CANLI İZLE! İspanya LaLiga ATLETICO MADRID- REAL MADRID MAÇI HD, şifresiz izleme linki var mı? Canlı maç izle!

ATLETICO MADRID- REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

Atletico Madrid'in Real Madrid'i konuk edeceği mücadele 29 Eylül Pazar günü oynanacak.

ATLETICO MADRID- REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid- Real Madrid mücadelesi 29 Eylül Pazar günü saat 22:00'da başlayacak. Mücadele S Sport Plus ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

S SPORT CANLI İZLE

S Sport Plus canlı yayın izlemek için haberimizin detaylarında yer alan bilgiler ile S Sport Plus canlı yayınını şifresiz olarak izleyebilir, istediğiniz maçın canlı yayın heyecanına ekran başında ortak olabilirsiniz.

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S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

D-Smart 78. Kanal

TV+ 77. Kanal

TiviBu 73. Kanal

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