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Atilla Kayhan kimdir? Memleket Partisi Rize Belediye Başkan Adayı Atilla Kayhan kaç yaşında, nereli?

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Memleket Partisi Rize Belediye Başkan Adayı Atilla Kayhan kaç yaşında, nereli? Memleket Partisi'nin Rize Belediye Başkan Adayı olan Atilla Kayhan'ın kim olduğu ve nereli olduğu merak konusu oldu. Atilla Kayhan'ın yaşı, memleketi ve politik kariyeri hakkında detaylı bilgiler merak ediliyor.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi Rize Belediye Başkan adayı ise Atilla Kayhan oldu. Atilla Kayhan kimdir? Atilla Kayhan nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ATİLLA KAYHAN KİMDİR?

Atilla Kayhan, 31 Mart Yerel Seçimleri Memleket Partisi Rize Belediye Başkan Adayıdır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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