Ahmet Otlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya - Kaş Belediye Başkan adayı Ahmet Otlu kaç yaşında, nereli?
Ahmet Otlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya- Kaş Belediye Başkan adayı Ahmet Otlu kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Antalya -Kaş Belediye Başkan adayı olan Ahmet Otlu hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Ahmet Otlu'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Ahmet Otlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya - Kaş Belediye Başkan adayı Ahmet Otlu kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
AHMET OTLU KİMDİR?
Ahmet Otlu, Yeniden Refah Partisi Antalya- Kaş Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Antalya - Kaş Belediye Başkan adayı Ahmet Otlu esnaftır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.