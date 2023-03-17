Ateş Kuşları 8.bölüm İZLE! 17 Mart Ateş Kuşları yeni bölüm İZLE! Ateş Kuşları yeni bölüm FULL HD İzle!

Ateş Kuşları canlı izle! Başrollerinde Hande Soral, İlayda Alişan ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı Ateş Kuşları dizisi ATV ekranlarında seyircisiyle buluştu. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ateş Kuşları'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, Ateş Kuşları 8.bölüm izle! Ateş Kuşları yeni bölüm izle! aratılan konular arasında yer alıyor. İşte, Ateş Kuşları yeni bölüm izleme linki!

ATEŞ KUŞLARI KONUSU NE?

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır. Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.

ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI KİMLER?

Ateş Kuşları dizisinin kadrosunda İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Serkan Ercan, Nizam Namidar, Ahmet Saraçoğlu, Gonca Cilasun, Erdem Şanlı, Emir Çubukçu, Onat Bulut, Lilya İrem Salman, Sedef Akalın, Hilal Uysun, Ozan Ağaç, Boncuk Yılmaz gibi ünlü isimler yer almaktadır.

ATEŞ KUŞLARI CANLI İZLE!

Ateş Kuşları dizisi Cuma günü saat 20.00'da yayınlanmaktadır. Ateş Kuşları yeni bölümü Atv ekranlarında canlı olarak yayınlanmaktadır.