Uefa Şampiyonlar Ligi'nde futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Atalanta- Real Madrid karşılaşması için geri sayım başladı. "Atalanta- Real Madrid maçı ne zaman?", "Saat kaçta oynanacak?" ve "Hangi kanalda yayınlanacak?" gibi sorular, bu dev maç öncesi gündemin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. İtalya temsilcisi Atalanta, kendi sahasında avantaj sağlamayı hedeflerken, İspanyol devi Real Madrid ise yıldızlarıyla galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Atalanta-Real Madrid maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Atalanta Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ATALANTA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

Atalanta - Real Madrid maçı 10 Aralık Salı günü oynanacak.

ATALANTA - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Atalanta - Real Madrid mücadelesi saat 23.00'te başlayacak.

ATALANTA REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT Tabii ekranlarından canlı yayınlanacak.

TABİİ SPOR NEREDEN İZLENİR?

Tabii Spor, uydu üzerinden değil internet üzerinden canlı yayın vermektedir. Bu nedenle Tabii resmi internet sitesi üzerinden Tabii Spor'u canlı yayın ile izleyebilirsiniz.

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