Almanya doğumlu Türk futbolcu Atakan Karazor, hem Bundesliga sahalarında sergilediği üstün performans hem de Türkiye A Milli Futbol Takımı'na seçilmesiyle adından söz ettiriyor. 13 Ekim 1996 tarihinde Essen'de dünyaya gelen Karazor, güçlü fiziği, disiplinli oyun stili ve saha içindeki liderliğiyle tanınıyor. Peki, Atakan Karazor kimdir, kaç yaşında? Atakan Karazor nereli? Atakan Karazor hangi takımda oynuyor? Atakan Karazor'un hayatına ve kariyerine dair detaylar haberimizde...

ATAKAN KARAZOR KİMDİR?

Atakan Karazor, 13 Ekim 1996 tarihinde Almanya'nın Essen kentinde dünyaya gelmiştir. Türk kökenli bir ailenin çocuğu olan Karazor, Almanya'da büyümüş ve futbol eğitimini burada almıştır. Hem Alman hem de Türk vatandaşlığına sahip olan futbolcu, güçlü fiziği, oyun disiplini ve liderlik özellikleriyle dikkat çekmektedir.

Futbola küçük yaşlarda Almanya'da başlamış olan Karazor, ilk adımlarını Schwarz-Weiß Essen altyapısında atmış, ardından VfL Bochum altyapısına geçerek gelişimini sürdürmüştür. Profesyonel kariyerine 2015 yılında Borussia Dortmund II takımında başlayan futbolcu, burada gösterdiği performansla dikkat çekmiştir. 2017 yılında Holstein Kiel'e transfer olan Karazor, burada orta saha bölgesinde sergilediği başarılı oyunla adından söz ettirmiştir.

2019 yılında Bundesliga ekiplerinden VfB Stuttgart'a transfer olan Atakan Karazor, kısa sürede takımın değişmez isimlerinden biri haline gelmiştir. Disiplinli oyun yapısı, savunmadaki sağlam duruşu ve topu oyuna sokma becerisiyle takımının merkezinde yer almaktadır. Karazor, sadece futbol yeteneğiyle değil, saha içindeki liderliğiyle de ön plana çıkmıştır. 2024 yılında Stuttgart kaptanlığına getirilmiş ve aynı yıl Türkiye A Milli Futbol Takımı'na davet edilmiştir.

ATAKAN KARAZOR KAÇ YAŞINDA?

Atakan Karazor, 13 Ekim 1996 doğumludur ve 2025 yılı itibarıyla 29 yaşındadır. 1,91 metre boyundaki futbolcu, fiziksel gücü, hava toplarındaki hakimiyeti ve savunmadaki sert oyunuyla tanınmaktadır. Yaşına rağmen tecrübesiyle takımına yön veren bir isim olarak öne çıkmaktadır.

29 yaşındaki Karazor, futbolculuk kariyerinin olgunluk dönemindedir. Bundesliga gibi üst düzey bir ligde uzun süredir forma giyiyor olması, onun hem fiziksel hem de taktiksel olgunluğa eriştiğinin göstergesidir. Stuttgart kadrosunda deneyimiyle genç oyunculara örnek olmaktadır.

ATAKAN KARAZOR NERELİ?

Atakan Karazor, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bulunan Essen şehrinde doğmuştur. Ailesi Türk kökenlidir ve kökenleri Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'ne dayanmaktadır. Dolayısıyla Karazor, hem Almanya'da doğup büyümüş bir futbolcudur hem de Türk kimliğini koruyan bir sporcudur.

Bu iki kültürün birleşimi, Karazor'un futbol tarzına da yansımıştır. Alman futbolunun disiplinli, sistemli anlayışını benimserken; Türk futboluna özgü mücadele ruhunu ve teknik zekâyı da sahaya yansıtmaktadır. Bu yönüyle hem Almanya hem Türkiye'de saygı gören bir sporcu haline gelmiştir.

ATAKAN KARAZOR HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Atakan Karazor, kariyerine Borussia Dortmund II takımında başlamış, ardından Holstein Kiel'de forma giymiştir. 2019 yılında Bundesliga ekiplerinden VfB Stuttgart'a transfer olmuş ve o tarihten bu yana bu kulüpte forma giymeye devam etmektedir.

Stuttgart formasıyla gösterdiği istikrarlı performans sayesinde takımın en önemli oyuncularından biri haline gelmiş, 2024 yılında kulüp kaptanlığına getirilmiştir. Orta sahanın defansif yönünde oynayan Karazor, takımının savunma dengesini sağlayan isim olarak öne çıkmaktadır.

Ayrıca 2024 yılında Türkiye A Milli Futbol Takımı'na davet edilerek uluslararası arenada da adını duyurmuştur. Bu gelişme, hem Türkiye hem Almanya futbol çevrelerinde büyük yankı uyandırmıştır.