ASPOR frekans bilgileri! 2024 ASPOR Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir?

Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki ASPOR frekansı kaçtır? ASPOR frekans değerleri nedir? Frekans numaraları nedir?

ASPOR FREKANS BİLGİLERİ

FREKANS : 12053 Mhz

SYMBOL RATE: 27500

POLARİZASYON : H ( Yatay )

FEC : 5/6

DIGITURK : 88. kanal

TİVİBU : 81. kanal

D-SMART: 80. kanal

KABLO TV: 142 ve 143 . Kanal.

ASPOR CANLI İZLE

ASPOR kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.