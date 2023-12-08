Aslan sahasında kükredi! Galatasaray, Adana Demirspor'u 3-1 yendi

Süper Lig'in 15. haftasının açılış maçında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u 3-1 yendi. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Boey, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi attı.

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışı veren Galatasaray, bu sezonun formda takımlarından Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.

BOEY PERDEYİ AÇTI

22. dakikada sağ kanattan topla beraber gelen Tete pasında Kerem Aktürkoğlu'nu buldu. Savunma arkasına koşan Sacha Boey ile topu buluştu ve penaltı noktasından yaptığı vuruşla ağları bulmayı başardı.

KEREM SAHNEDE

Attığı gol sonrası baskısını arttıran sarı-kırmızılılar 29. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği golle 2-0'ı buldu.

NIANG PENALTIDAN ATTI

İlk yarının son anlarında Adana Demirspor penaltı kazandı. Topun başına geçen M'Baye Niang ters köşe yaptı ve durum 2-1 oldu.

İKİNCİ YARIDA GOL OLMADI

Mücadelenin ikinci yarısında 2 atkı da gol atamadı ve karşılaşma bu skorla sona erdi.