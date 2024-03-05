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ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi!

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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 5 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 5 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 5 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 5 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

5 MART ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 4.03.2024 12:00:00

Tamir Tarihi: 4.03.2024 16:00:00

Detay: Pursaklar Yunus Emre Mahallesi Anıl Sokak içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.

Etkilenen Yerler: Yunus Emre Mahallesi Bir Kısmı. Merkez Mahallesi bir kısmı.

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 5.03.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 5.03.2024 17:00:00

Detay: PLANLI SU KESİNTİSİ DETAY: Başkanlığımız Etimesgut Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü tarafından Şehit Osman Avcı Mahallesi,sınırları içerisinde kayıp kaçakla mücadele kapsamında yürütülen, DMA çalışmaları devam etmektedir Bu bölgede,meydana gelmesi muhtemel arızalarda hızlı müdahale etme ve arızadan kaynaklı daha az alanın su kesintilerinden etkilenmesi için Şehit Osman Avcı Mahallesi Malazgirt 1071. Cadde içinde ,iki ayrı noktada hat ayırma çalışması yapılması için 05/03/2024 tarihinde çalışma programı hazırlanmıştır. Söz Konusu yapılacak çalışma için planlı su kesintisi yapılması gerekmektedir. Vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Halkımıza saygıyla duyurulur. Sabır ve Anlayışınız için Teşekkür Ederiz.

Etkilenen Yerler: ŞEHİT OSMAN AVCI MAHALLESİ BİR KISMI

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