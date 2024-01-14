ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 14 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 14 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

14 OCAK ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

HAYMANA

Arıza Tarihi: 13.01.2024 08:00:00

Tamir Tarihi: 14.01.2024 02:00:00

Detay: Haymana İlçesi Çaldağ Mahallesi Merkez Terfi ile Atatürk Terfi arasındaki 280'lik ana iletim hattından tekrar arıza vermesi nedeni ile 14.01.2024 Pazar saat 02.00'a kadar su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Merkez Çaldağ, Kayabaşı, Yenimahalle ve Seyran Mahalleleri

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 14.01.2024 15:00:00

Tamir Tarihi: 14.01.2024 20:00:00

Detay: Gölbaşı İlçesi Ballıkpınar Mahallesi Haymana yolu üzerinde bulunan Q 160 PVC hattaki arıza nedeniyle 14/01/2024 saat 15:00 ile 20:00 arasında Plansız su kesintisi yapılacaktır

Etkilenen Yerler: BALLIKPINAR MAHALLESİ

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 14.01.2024 15:45:00

Tamir Tarihi: 14.01.2024 19:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YAKACIK MAHALLESİ 3578 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN Ø100 MM ÇAPINDAKİ DUKTİL İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: YAKACIK MAHALLESİ 3578 SOKAK VE CİVARI.

AYAŞ

Arıza Tarihi: 14.01.2024 15:50:00

Tamir Tarihi: 14.01.2024 18:00:00

Detay: Ayaş Hocasinan Mahallesi Okullar Caddesi içerisinde Ø160'lık içme suyu dağıtım hattı arızası nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Sinanlı Mahkeme, Hocasinan, Cuma Mahalleleri