Üye Girişi
Haberler

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Güncelleme:
Abone Ol

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 14 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 14 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 14 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 14 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

14 OCAK ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

HAYMANA

Arıza Tarihi: 13.01.2024 08:00:00

Tamir Tarihi: 14.01.2024 02:00:00

Detay: Haymana İlçesi Çaldağ Mahallesi Merkez Terfi ile Atatürk Terfi arasındaki 280'lik ana iletim hattından tekrar arıza vermesi nedeni ile 14.01.2024 Pazar saat 02.00'a kadar su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Merkez Çaldağ, Kayabaşı, Yenimahalle ve Seyran Mahalleleri

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 14.01.2024 15:00:00

Tamir Tarihi: 14.01.2024 20:00:00

Detay: Gölbaşı İlçesi Ballıkpınar Mahallesi Haymana yolu üzerinde bulunan Q 160 PVC hattaki arıza nedeniyle 14/01/2024 saat 15:00 ile 20:00 arasında Plansız su kesintisi yapılacaktır

Etkilenen Yerler: BALLIKPINAR MAHALLESİ

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 14.01.2024 15:45:00

Tamir Tarihi: 14.01.2024 19:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YAKACIK MAHALLESİ 3578 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN Ø100 MM ÇAPINDAKİ DUKTİL İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: YAKACIK MAHALLESİ 3578 SOKAK VE CİVARI.

AYAŞ

Arıza Tarihi: 14.01.2024 15:50:00

Tamir Tarihi: 14.01.2024 18:00:00

Detay: Ayaş Hocasinan Mahallesi Okullar Caddesi içerisinde Ø160'lık içme suyu dağıtım hattı arızası nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Sinanlı Mahkeme, Hocasinan, Cuma Mahalleleri

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Ankara Gündem Gündem Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Everton - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Everton - Aston Villa maçı nereden izlenir? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! E okul çöktü mü SON DAKİKA! E okula neden girilmiyor? 14 Ocak E okul neden açılmıyor, kapandı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 14 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Hatayspor - Fenerbahçe Alagöz maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hatayspor - Fenerbahçe Alagöz maçı nereden izlenir? Çorum FK - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK - Tuzlaspor maçı nereden izlenir? Samsunspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Sivasspor maçı nereden izlenir? Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Trabzonspor maçı nereden izlenir? İkinci dönemde devamsızlıklar sıfırlanıyor mu? Devamsızlık ikinci dönem siliniyor mu, her dönem sıfırlanır mı? DİYARBEKİRSPOR – ADIYAMANSPOR CANLI: Diyarbekirspor – Adıyamanspor maçı nereden, nasıl izlenir? Diyarbekirspor Adıyamanspor canlı yayın linki! DENİZLİSPOR – AMEDSPOR CANLI: Denizlispor – Amedspor maçı nereden, nasıl izlenir? Denizlispor Amedspor canlı yayın linki! Denizlispor - Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Denizlispor - Amedspor maçı nereden izlenir? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı ne zaman?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title