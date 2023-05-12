ASKİ Ankara su kesintisi: 12-13 Mayıs Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte ASKİ 13 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 13 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 12.05.2023 14:30:00

Tamir Tarihi: 12.05.2023 19:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ TURGUT ÖZAL MAHALLESİ 2168. SOKAK İÇERİSİNDE Ø150 mm LİK İÇME SUYU DAGITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: TURGUT ÖZAL MAHALLESİ 2168. SOKAK VE CİVARI

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 12.05.2023 15:30:00

Tamir Tarihi: 12.05.2023 17:00:00

Detay: Y.SELİM MAHALLESİ ORMAN SOKAKTA OLUŞAN 100 LÜK PVC BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR

Etkilenen Yerler: Y.SELİM MAHALLESİ KIYMETOĞLU CADDESİNE BAĞLI SOKAKLAR

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